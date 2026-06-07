Sophia Wilson demuestra que ha vuelto a su mejor nivel, pero Emma Hayes se enfrenta a problemas defensivos tras la derrota de la selección femenina de Estados Unidos ante Brasil

Wilson regresó de su baja por maternidad este año y mostró el mismo juego, calidad y precisión letal que la convirtieron en una de las mejores delanteras del mundo. Fue un peligro constante para la defensa brasileña y casi dobló su cuenta de goles en la segunda parte.

Aun así, el resto del equipo estadounidense no alcanzó su nivel habitual en un partido que debía anticipar la Copa Mundial Femenina de 2027. Ante un público ruidoso en el Neo Química Arena, Brasil respondió rápido: Taina Maranhão empató de cabeza en el minuto 11 tras un despeje incompleto de la defensa. Poco después, Zaneratto marcó el 2-1 al rematar un pase de Dudinha por encima de Mandy McGlynn.

Al descanso, el equipo de Hayes vio esfumarse su ventaja inicial. En la segunda parte ninguno marcó, pues Brasil defendió con firmeza. Swanson y Marta, de regreso tras ser madres, esperaron en el banquillo. La derrota prolongó a cuatro partidos la racha sin victorias de Estados Unidos en Brasil, que se remonta a 1997, y significó su segunda caída consecutiva ante las brasileñas.