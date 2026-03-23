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Sonia Bompastor promete que el Chelsea seguirá siendo «ambicioso» a medida que se agotan los contratos de Millie Bright y Sam Kerr
Bompastor no se pronuncia sobre las salidas
El entrenador del Chelsea se ha negado rotundamente a confirmar si Bright y Kerr seguirán en el club más allá del final de la temporada actual. Dado que los contratos de ambas jugadoras expiran en verano, es natural que se hayan intensificado las especulaciones sobre los próximos pasos de este dúo de alto nivel y su posible salida. A pesar de la inminente posibilidad de perder a dos jugadoras fundamentales que han marcado el éxito del club durante la última década, la entrenadora francesa se ha esforzado por tranquilizar a la afición asegurando que la trayectoria del equipo sigue al alza. Ha subrayado que las Blues seguirán compitiendo por los mayores honores del fútbol mundial, independientemente de los cambios individuales en la plantilla.
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Se están manteniendo conversaciones privadas con los jugadores
En declaraciones a los medios de comunicación durante su rueda de prensa previa al partido, Bompastor ofreció una actualización directa, aunque cautelosa, sobre la situación contractual. Hizo hincapié en la necesidad de concentrarse en los asuntos inmediatos sobre el terreno de juego, en lugar de en las especulaciones fuera de él. «Obviamente, estamos manteniendo muchas conversaciones con las jugadoras, pero creo que (esa conversación) es más bien privada», declaró la entrenadora a los periodistas. «Creo que es realmente importante que nos centremos en el partido de mañana. [Kerr y Bright] por ahora tienen contrato con el Chelsea. Lo que sucederá en el futuro no me corresponde a mí comentarlo ahora».
Una promesa de ambición constante para el Chelsea
La entrenadora se mostró decidida a centrar el discurso en la visión a largo plazo del club y en su inquebrantable sed de títulos. Al hacer hincapié en este punto, en respuesta a los rumores generalizados sobre una posible reestructuración, lanzó un mensaje claro a la afición de cara a la próxima temporada. «Creo que lo más importante que deben saber los aficionados es que el Chelsea seguirá siendo muy ambicioso [la próxima temporada]», afirmó Bompastor.
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¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
Las Blues ocupan actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Superliga Femenina con 37 puntos tras 18 jornadas, a nueve puntos del líder, el Manchester City, y a un punto del segundo clasificado, el Manchester United. El Arsenal, cuarto clasificado, está a solo dos puntos, con dos partidos menos. Tanto a nivel nacional como en Europa, les espera un calendario agotador. El martes se enfrentan a las Gunners en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, seguido de un crucial choque de liga contra el Aston Villa el domingo. A continuación, recibirán al Arsenal para el partido de vuelta europeo el miércoles, antes de enfrentarse al Tottenham Hotspur en los cuartos de final de la FA Cup.