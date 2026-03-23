Sonia Bompastor promete que el Chelsea seguirá siendo «ambicioso» a medida que se agotan los contratos de Millie Bright y Sam Kerr

El entrenador del Chelsea se ha negado rotundamente a confirmar si Bright y Kerr seguirán en el club más allá del final de la temporada actual. Dado que los contratos de ambas jugadoras expiran en verano, es natural que se hayan intensificado las especulaciones sobre los próximos pasos de este dúo de alto nivel y su posible salida. A pesar de la inminente posibilidad de perder a dos jugadoras fundamentales que han marcado el éxito del club durante la última década, la entrenadora francesa se ha esforzado por tranquilizar a la afición asegurando que la trayectoria del equipo sigue al alza. Ha subrayado que las Blues seguirán compitiendo por los mayores honores del fútbol mundial, independientemente de los cambios individuales en la plantilla.