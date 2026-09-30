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Sonia Bompastor apunta a la gloria en la Liga de Campeones femenina con el Chelsea antes de un emotivo reencuentro con el Lyon
Bompastor se prepara para un emotivo regreso a casa
Bompastor se prepara para liderar al Chelsea en un duelo de alto nivel en el Parc Olympique Lyonnais por primera vez desde que dejó al gigante francés. La técnica mantiene unos profundos vínculos con el club, al que representó como jugadora, donde ejerció como directora de la academia durante ocho años y con el que conquistó grandes títulos como entrenadora. Aunque reconoce el carácter sentimental de su regreso a casa, la exentrenadora del Lyon sigue decidida a conseguir los tres puntos.
- Getty Images Sport
Un ex campeón se enfrenta a un hito sentimental
Volver al Parc Olympique Lyonnais supone una ocasión profundamente emotiva para Bompastor, después de pasar años al servicio del club como jugadora, directora de la academia y entrenadora principal. Al hablar sobre su regreso a Lyon antes del duelo del miércoles, Bompastor reveló: "Estará lleno de emoción; eso está claro.
"No soy la única en el cuerpo técnico o en este grupo de jugadoras: hay bastantes personas que han jugado o entrenado aquí, en este gran estadio. Pero hay un partido que jugar, y eso es lo más importante. Mi tarea será centrarme en la preparación y asegurarme de que mi equipo llegue listo para el partido".
Restando importancia a las sugerencias de una presión añadida ante su antiguo club, añadió: "No, no necesariamente. Siempre quiero hacerlo bien. No importa qué partido sea. Venimos de otro gran partido contra el Arsenal y queremos brillar, ganar. Sí, este es un momento especial, quizá un poco más cargado de emociones, pero sabemos cómo aislarnos de eso; forma parte de nuestro trabajo. A nivel emocional y mental, sabemos cómo prepararnos para que el partido siga siendo lo más importante mañana".
La falta de una corona continental alimenta la ambición
La Liga de Campeones femenina sigue siendo el único gran título que se le ha resistido al Chelsea durante su etapa de dominio doméstico en el fútbol inglés.
Al explicar la ambición europea del club londinense, Bompastor dijo: «El Chelsea es un club con ambición. Por eso siempre confeccionamos una plantilla que pueda competir para ganar todos los títulos, especialmente la Liga de Campeones. Es el único que le falta al club. Hay que encontrar el equilibrio adecuado entre jugadoras con experiencia y talento joven. Además, esta competición es cada vez más difícil. Ahora hay muchos clubes invirtiendo en el fútbol femenino y, a veces, necesitas un poco de suerte para que las cosas caigan de tu lado».
Al valorar la preparación de su plantilla para competir con la élite europea, insistió: «No estamos lejos. Creo que tenemos un equipo lleno de calidad, un equipo con mucho talento, así que tenemos que ir partido a partido y tener también la mentalidad de ser muy competitivas. Afrontamos los partidos con ese espíritu ganador contra grandes rivales».
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Los grandes de Europa luchan por la supremacía
El Chelsea viaja a Francia con el objetivo de dar continuidad a su victoria inicial por 1-0 y arrebatar el liderato a sus anfitrionas. El Lyon lidera actualmente el grupo tras golear por 8-0 al Servette, aunque las francesas solo han ganado dos de sus cuatro enfrentamientos anteriores con el Chelsea. El duelo del miércoles promete ser una exigente prueba para el formidable rendimiento del Chelsea a domicilio en esta fase de la competición.
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