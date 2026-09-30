Sonia Bompastor apunta a la gloria en la Liga de Campeones femenina con el Chelsea antes de un emotivo reencuentro con el Lyon

Volver al Parc Olympique Lyonnais supone una ocasión profundamente emotiva para Bompastor, después de pasar años al servicio del club como jugadora, directora de la academia y entrenadora principal. Al hablar sobre su regreso a Lyon antes del duelo del miércoles, Bompastor reveló: "Estará lleno de emoción; eso está claro.

"No soy la única en el cuerpo técnico o en este grupo de jugadoras: hay bastantes personas que han jugado o entrenado aquí, en este gran estadio. Pero hay un partido que jugar, y eso es lo más importante. Mi tarea será centrarme en la preparación y asegurarme de que mi equipo llegue listo para el partido".

Restando importancia a las sugerencias de una presión añadida ante su antiguo club, añadió: "No, no necesariamente. Siempre quiero hacerlo bien. No importa qué partido sea. Venimos de otro gran partido contra el Arsenal y queremos brillar, ganar. Sí, este es un momento especial, quizá un poco más cargado de emociones, pero sabemos cómo aislarnos de eso; forma parte de nuestro trabajo. A nivel emocional y mental, sabemos cómo prepararnos para que el partido siga siendo lo más importante mañana".