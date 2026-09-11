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«¡Soñé con este momento!» - Assane Diao habla tras un mágico debut en la Champions League con el Como
Cómo aplasta el Leipzig en su debut
Diao celebró un debut soñado en la Champions League marcando en la contundente victoria por 4-1 del Como sobre el Leipzig. El conjunto italiano firmó el inicio perfecto en su primera campaña de la historia en la máxima competición de clubes de Europa.
Martin Baturina, Tasos Douvikas y Maxi Perrone también vieron puerta en una exhibición ofensiva despiadada. El Como jugó con su estilo habitual y no se vio en absoluto intimidado por la trascendencia histórica de la ocasión.
La única frustración para los locales fue encajar un gol de Andrija Maksimovic. Ese tanto llegó tras un error poco habitual en la salida desde atrás, pero hizo poco por aguar la celebración.
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Diao cumple el sueño europeo de su infancia
Para Diao, saltar al terreno de juego y ver portería fue la culminación de una ambición de toda la vida. El joven delantero admitió que llevaba esperando ese momento con impaciencia desde su anterior victoria liguera contra el Genoa.
«Es el sueño de todos los niños, llevo toda mi vida viendo partidos de la Champions League», dijo Diao en declaraciones a Sky Sport Italia. «Después de la victoria contra el Genoa, pensaba en escuchar la música del himno, y fue maravilloso cuando ocurrió hoy. Todos debemos soñar, eso es lo más grande de la vida. Soñé con este momento y se hizo realidad».
El regalo de cumpleaños perfecto para Diao
Ese gol memorable sirvió como regalo de cumpleaños atrasado para Diao, que apenas cumplió 21 años el lunes. Su camino hasta este momento ha sido complicado desde que llegó al club en 2025.
El delantero ya había tenido problemas para disponer de minutos después de sufrir una fractura en el pie y, posteriormente, una distensión en el muslo. Sin embargo, su perseverancia tuvo una recompensa espectacular en el escenario europeo.
«Una victoria en el primer partido de la Champions League, no podíamos haber pedido más», añadió. «Todos estamos contentos con el resultado, pero también con el rendimiento y con la alegría de nuestros aficionados».
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Como, abanderado de Italia
La notable victoria del Como lo convierte en el único equipo italiano que sumó tres puntos en la primera jornada de la Champions League. Sus rivales de la Serie A tuvieron dificultades, con derrotas frustrantes tanto para el Inter como para el Napoli.
Mientras tanto, la Roma solo pudo lograr un empate 1-1 a domicilio ante el Fenerbahce. El impresionante triunfo por 4-1 marca un tono formidable para su campaña europea. El Como buscará ahora mantener este impulso de cara a sus próximos compromisos nacionales y continentales.
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