«Son valores que no comparto»: Michael Ballack arremete contra el exseleccionador Joachim Löw

Löw se mantuvo al margen durante mucho tiempo en el debate público y no fue hasta julio de 2011, es decir, aproximadamente un año después del Mundial, cuando comunicó a Ballack que ya no contaba con él para la selección nacional. «Simplemente habría deseado una comunicación más abierta por parte de Jogi Löw. (...) Entonces, por respeto, al menos, a lo que he hecho por la selección nacional durante los diez años anteriores, debería habérmelo dicho a la cara».

Ballack rechazó el partido de despedida contra Brasil que le ofreció la DFB y, en su lugar, organizó su propio partido de despedida en marzo de 2013, al que, de forma algo sorprendente, invitó también a Löw y Lahm. Sin embargo, según Ballack, nunca hubo una conversación: «Para mí, en ese momento fue simplemente decepcionante. ¡Lo pedí, pero Jogi Löw lo eludió! Creo que quería dejarse una puerta abierta. Así que lo pospuso una y otra vez».

Ballack jugó un total de 98 partidos con la selección alemana absoluta. En 2002 fue subcampeón del mundo y cuatro años más tarde Alemania quedó tercera en el Mundial celebrado en su país. Disputó su último partido internacional antes de sufrir una grave lesión, en la derrota por 1-2 ante Argentina el 3 de marzo de 2010.