«Son uno de los favoritos»: Jens Petter Hauge elogia al implacable Bayern de Múnich tras la derrota del Bodo/Glimt

El Bodo/Glimt pagó caro su derrumbe en la segunda parte, ya que cayó goleado por 5-0 ante el Bayern en el estreno del jueves en la fase de liga de la Champions League.

El conjunto noruego firmó una disciplinada actuación defensiva para mantener a raya a los locales durante una primera mitad sin goles, antes de que su impulso se desmoronara tras la lesión de su portero titular, Nikita Haikin.

El gol de Jamal Musiala, el histórico cabezazo de Harry Kane, un zapatazo de Alphonso Davies y un doblete de Michael Olise acabaron certificando una victoria contundente para el equipo de Vincent Kompany.