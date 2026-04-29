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Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

«Son tonterías»: Paul Scholes afirma que Martin Odegaard «no juega bien en su posición» y que el Arsenal se enfrenta a un «gran problema»

M. Oedegaard
Arsenal
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P. Scholes

La leyenda del Manchester United, Paul Scholes, critica a Martin Odegaard y lo califica de «gran problema» para Mikel Arteta. Aunque el Arsenal lidera la Premier League, Scholes cree que el noruego se retrasa demasiado y frena el juego ofensivo del equipo.

  • Crisis de identidad táctica en el Emirates

    El Arsenal venció 1-0 al Newcastle y mantiene vivas sus esperanzas de título, pero su juego no convenció a Scholes. El excentrocampista del United criticó que Odegaard se retrasa demasiado, lo que desequilibra a un equipo ya falto de fluidez en el centro del campo.

    En The Overlap fue tajante: «No vi todo el partido del sábado, quizá la primera media hora, pero Odegaard es un problema para ellos», afirmó. «Me encanta, es brillante y técnicamente genial, pero no juega en su posición». La mitad de las veces que lo vi en los primeros 20 minutos era casi el jugador más retrasado. Ese fútbol es una auténtica mierda.

    Le digan lo que le digan, Odegaard es un ‘10’: debe conectar el medio con la delantera. ¿Cómo va a haber fluidez si se sitúa detrás de Zubimendi y de Rice?».

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  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La conexión de Bukayo Saka

    Scholes cree que la ausencia de Bukayo Saka agrava las dificultades de Odegaard, pues ambos han desarrollado una compenetración casi telepática en la banda derecha en las últimas temporadas. Sin su socio habitual, el noruego deambula por zonas innecesarias y a veces obstaculiza a los jugadores más defensivos. Esta falta de estructura ha provocado un bajón en su rendimiento: un gol y cinco asistencias en 21 partidos de Liga.

    «La ausencia de Saka es un problema, porque Odegaard se entiende muy bien con él», añadió Scholes. «Cuando se coloca detrás del centro del campo, Saka arranca. No veo esa misma conexión con Viktor Gyokeres, pero quizá con Kai Havertz sí».

  • Zubimendi y el caos en el centro del campo

    Scholes criticó al capitán y a Zubimendi, fichaje estival. El español llegó con fama de progresar el balón, pero el ex del United cree que sufre con el físico de la Premier. Gary Neville coincidió: el trío Zubimendi-Rice-Odegaard fue superado por el centro del campo del Newcastle.

    Sobre el fichaje de 51 millones de libras, Scholes sentenció: «Nunca lo vi como un jugador que hace avanzar el balón. Debe ser alguien que haga jugar al equipo, y él no lo logra».

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    El impulso en la lucha por el título se traslada a Mánchester

    Scholes cree que el Manchester City tiene ventaja psicológica en la recta final del título. Destaca la mayor experiencia del equipo como factor clave para que el trofeo regrese al Etihad Stadium.

    «El City lo está gestionando mejor tras el gran partido de la semana pasada, mientras que el Arsenal volvió a pasar el trago con apuros contra el Newcastle», concluyó Scholes. «Simplemente creo que el City tiene un buen ritmo. Sé que no hay mucha experiencia en la plantilla, pero cuentan con un entrenador que sí la tiene, y eso es muy importante. Va a estar reñido, pero creo que el City puede ganar todos sus partidos».

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