«Son solo rumores»: Michael Carrick reacciona después de que Wayne Rooney instara al Manchester United a nombrar al excentrocampista entrenador titular

Las peticiones para que Michael Carrick se haga cargo del Manchester United de forma permanente se intensificaron tras la victoria del domingo por 3-1 sobre el Aston Villa. Rooney declaró a BBC Radio 5 Live que el excentrocampista es la persona adecuada para dirigir el club.

«Al cien por cien, debería [conseguir el puesto]. Ya lo he dicho. Sabía que esto iba a pasar con Michael Carrick. Lo conozco muy bien. Conozco su carácter, su personalidad», afirmó. «Se necesitaba alguien con la cabeza fría, pero alguien que conociera el club y a los jugadores necesitaba darles cariño, y él se lo ha dado. Hemos visto a los jugadores jugar con más calidad, más unidos como equipo, y parecen un equipo muy fuerte. Para mí, ¿por qué cambiar? Tiene el mejor porcentaje de victorias de cualquier entrenador del Manchester United tras tantos partidos. Para mí, tiene que conseguir el puesto».