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«¡Son mi kriptonita!»: Gian Piero Gasperini hace una sincera confesión sobre el Inter antes del duelo decisivo
Gasperini busca cerrar la brecha ante el Inter, la referencia a seguir
El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, declaró la ambición de su equipo de competir en igualdad de condiciones con el Inter de Milán antes de su duelo de alto perfil en el Stadio Olimpico. El técnico giallorosso reconoció a los vigentes campeones como la referencia del fútbol italiano tras su dominio nacional y sus finales europeas.
A pesar de admitir que el Inter sigue siendo objetivamente superior en términos de profundidad de plantilla y regularidad de resultados, Gasperini expresó su satisfacción por el progreso de la Roma.
Subrayó que para evaluar una ambición real de ganar el Scudetto hay que esperar a que se disputen veinte jornadas.
El entrenador de la Roma se enfrenta a una racha personal de diez derrotas consecutivas
El próximo partido supone un obstáculo psicológico para Gasperini, que perdió sus últimos diez enfrentamientos consecutivos contra el Inter en distintas etapas como entrenador. Admitió que esa racha abarca varias eras en el banquillo, desde Antonio Conte y Simone Inzaghi hasta el actual técnico, Cristian Chivu.
Sin embargo, el técnico de 68 años insistió en que este tipo de rachas negativas se da al enfrentarse a equipos dominantes.
«¿Son mi kriptonita? Hubo una etapa en la que pude conseguir algunos resultados contra el Inter, pero luego en los últimos años siempre hemos perdido», declaró Gasperini. «Puede que sea un aspecto táctico, pero los entrenadores han cambiado, de Conte a Inzaghi y Chivu, y los resultados no han cambiado. Nos enfrentamos a un equipo fuerte».
Plantilla al completo disponible mientras Pellegrini vuelve a entrar en la pelea por un puesto
En un impulso significativo para los anfitriones, Gasperini confirmó que Manu Kone, Evan Ndicka y Wesley se recuperaron de molestias menores y gripes estacionales y siguen estando plenamente disponibles. El centrocampista Lorenzo Pellegrini también se reincorporó a los entrenamientos completos durante la última quincena tras su prolongada ausencia.
El técnico subrayó que la tensión previa al partido se impondrá a cualquier cansancio físico persistente en el grupo.
Además, Gasperini restó importancia a las recientes polémicas arbitrales relacionadas con el colegiado Davide Massa y confió en que firme una actuación perfecta.
- AFP
Las decisiones tácticas se ciernen sobre las posiciones de carrilero
Gasperini respondió a preguntas sobre su planteamiento táctico en la banda derecha, donde el joven talento Lulli sigue siendo una opción para un puesto en el once inicial. El técnico destacó la versatilidad táctica tanto de Nahuel Molina como de Wesley, y señaló que ambos jugadores de banda diestros pueden rendir con eficacia en cualquiera de los dos lados.
Elegir la combinación ideal en las bandas será crucial para contener las transiciones por fuera del Inter.
La Roma afronta el partido con la intención de mantener su mejorada posición en la liga y poner fin a su racha sin victorias contra el líder del campeonato.
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