El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, declaró la ambición de su equipo de competir en igualdad de condiciones con el Inter de Milán antes de su duelo de alto perfil en el Stadio Olimpico. El técnico giallorosso reconoció a los vigentes campeones como la referencia del fútbol italiano tras su dominio nacional y sus finales europeas.

A pesar de admitir que el Inter sigue siendo objetivamente superior en términos de profundidad de plantilla y regularidad de resultados, Gasperini expresó su satisfacción por el progreso de la Roma.

Subrayó que para evaluar una ambición real de ganar el Scudetto hay que esperar a que se disputen veinte jornadas.