«Son mejores que vosotros, pero...»: Cesc Fabregas lanza un contundente mensaje antes de enfrentarse al Manchester United

Cesc Fabregas ha hecho balance en declaraciones a la UEFA mientras el Como se prepara para recibir al Manchester United en la tercera jornada de la Champions League. El rápido ascenso del club de Lombardía le llevó a subir a la Serie A en 2024 y, la temporada pasada, a terminar cuarto y clasificarse para una competición europea.

Para Fabregas, recibir al equipo de la Premier League supone un hito importante para toda la ciudad de Como.

El entrenador español instó a su plantilla a mantener la calma y disfrutar de competir al más alto nivel.