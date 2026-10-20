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«Son mejores que vosotros, pero...»: Cesc Fabregas lanza un contundente mensaje antes de enfrentarse al Manchester United
Fabregas guía al Como hacia un histórico duelo contra el Manchester United
Cesc Fabregas ha hecho balance en declaraciones a la UEFA mientras el Como se prepara para recibir al Manchester United en la tercera jornada de la Champions League. El rápido ascenso del club de Lombardía le llevó a subir a la Serie A en 2024 y, la temporada pasada, a terminar cuarto y clasificarse para una competición europea.
Para Fabregas, recibir al equipo de la Premier League supone un hito importante para toda la ciudad de Como.
El entrenador español instó a su plantilla a mantener la calma y disfrutar de competir al más alto nivel.
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El entrenador exige confianza pese a enfrentarse a rivales superiores
Al abordar el reto de recibir al Manchester United, tres veces campeón de Europa, Fabregas destacó la convicción necesaria para competir contra rivales de élite. «Es un gran partido contra uno de los mejores y más grandes equipos de la historia», afirmó Fabregas. «Es un partido con el que soñar, pero debemos intentar dar lo mejor de nosotros para ganar y sumar los tres puntos».
«Poco a poco tenemos que entender lo que supone enfrentarse a los mejores equipos, cuando sabes que son mejores que tú, pero aun así tienes que competir con lo que tienes».
«Nuestra fuerza interior y nuestra mentalidad son las que deben hacernos fuertes y permitirnos creer que podemos conseguirlo», subrayó.
Fabregas revela la filosofía fundamental que aprendió de mentores icónicos
Fabregas explicó cómo trabajar a las órdenes de entrenadores legendarios como Arsene Wenger, Pep Guardiola y Jose Mourinho le ayudó a desarrollar su propio método como entrenador. «He tenido mucha suerte de trabajar con los mejores entrenadores de la historia», reflexionó Fabregas. «Lo que no fue tan positivo también te sirve para formar tus propias ideas».
«Al fin y al cabo, también tienes que ser tú mismo... Y siempre me hago la misma pregunta: “¿Cómo quiero perder?”. Eso es fundamental para mí».
«Quiero volver a casa después de una derrota sabiendo que hicimos lo que queríamos hacer», añadió Fabregas. «No quiero volver a casa después de una derrota pensando que no fuimos nosotros mismos».
- ANP
El Como se prepara para una noche europea histórica
Fabregas aseguró que sus primeras etapas como entrenador del equipo juvenil y de la plantilla de Serie B del Como le enseñaron a gestionar distintas personalidades y a tomar decisiones difíciles sobre las alineaciones. «Poco a poco formamos un equipo estable y sólido que podía crecer en la Serie A, una liga muy competitiva», señaló Fabregas.
«Tenemos un camino muy difícil para clasificarnos para la siguiente fase y, para nosotros, es un placer estar aquí compitiendo».
El Como recibe al Manchester United el miércoles a las 18:45, hora de verano británica, con el objetivo de plasmar la atrevida filosofía de su entrenador en un resultado europeo memorable.
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