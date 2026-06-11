«¡Son insustituibles!» El Real Madrid encara otro duro revés en el mercado de fichajes

Varios medios informaron de que el Real Madrid, bajo la gestión de su recién reelegido presidente Florentino Pérez, buscaba fichar a uno de los dos portugueses.

Sin embargo, el agente Jorge Mendes lo desmintió ante Romano: «Vitinha y João son insustituibles en el PSG y se sienten muy a gusto; seguirán ganando títulos».

En febrero, la radio Cadena SER afirmó que existía un acuerdo verbal que permitiría a Vitinha marcharse por 100 millones de euros.

Ambos jugadores tienen contrato con el club parisino hasta 2029 y no cuentan con cláusula de rescisión.