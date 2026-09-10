El Arsenal ha comenzado su campaña en la Liga de Campeones de forma contundente, al asegurarse una trabajada victoria por 1-0 sobre el Nápoles gracias a un gol tardío de Martin Odegaard. Sin embargo, Henry está mirando más allá, a las posibles amenazas que se interponen entre Mikel Arteta y la gloria europea.

El exdelantero del Arsenal se ha mostrado especialmente fascinado por la identidad táctica que Enrique ha inculcado en el Parque de los Príncipes, y ha advertido de que el gigante francés ha alcanzado un nivel de intensidad que resulta difícil de igualar para cualquier rival.

Al hablar sobre el trabajo defensivo y la coordinación del campeón de la Ligue 1, Henry destacó la amenaza concreta que supone para el resto del continente. «¿Veis cómo presiona el PSG? Es imparable», dijo Henry a The Athletic.

«Pero a Luis Enrique le llevó unos buenos cinco o seis meses poner a ese equipo en marcha. La gente olvida que los jugadores tienen que ser entrenables. Eso es algo enorme de lo que no se habla mucho. Si eres entrenador y tus jugadores están dispuestos a hacer todo lo que les pides, y tienen un poquito de calidad, puedes llegar lejos. Si se rebelan un poco, puede ser más difícil».