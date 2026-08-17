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«¡Somos más débiles!» - Mikel Arteta lanza una urgente petición de fichajes al Arsenal pese a la rotunda victoria en la Community Shield sobre el Manchester City
Arteta exige más profundidad pese a la exhibición ante el Cardiff
El Arsenal lanzó el domingo una advertencia devastadora a sus rivales por el título, al superar con claridad al Manchester City en una victoria por 3-0 sin discusión para conquistar la Community Shield. Los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard aseguraron el trofeo en Cardiff, aunque Arteta aprovechó su rueda de prensa posterior al partido para señalar carencias importantes en su plantilla.
Hablando tras el pitido final, Arteta confirmó su intención de volver al mercado después del exitoso fichaje de Bruno Guimaraes por 75 millones de libras. «Sabemos que hay ciertas áreas en las que, debido a las lesiones, estamos más débiles y necesitamos reforzarnos», explicó el entrenador del Arsenal. «Estamos intentando hacerlo y llevamos semanas intentándolo. Solo lo haremos cuando la oportunidad sea la adecuada para el club».
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Se cierne una crisis defensiva tras el golpe que supone la lesión de Saliba
La principal preocupación para el gigante del norte de Londres está en el centro de su defensa. El central estrella William Saliba estará un largo periodo de baja después de sufrir una lesión grave durante la campaña de Francia en el Mundial, mientras que Jurrien Timber está lidiando con un problema en la ingle.
Al actualizar a los medios sobre sus dos lesionados, Arteta ofreció plazos opuestos para sus respectivos regresos a la acción. "Jurrien está progresando realmente bien", señaló. "Está sobre el césped, ahora estamos aumentando con ciertas acciones y especialmente el volumen y la carga. Creo que está en una buena trayectoria, pero todavía quedan unas semanas.
"Wilo, como todos sabemos, es más bien una lesión a largo plazo. Tenemos que esperar y ver. Necesita empezar a entrenar con el grupo la próxima semana más o menos, con suerte, y luego ver cómo progresa a partir de ahí.
"Ha sido un problema a largo plazo y queremos asegurarnos de que cada paso que demos sea el correcto, que él se sienta bien para hacerlo, porque es un jugador muy importante para nosotros."
Se identifican objetivos de fichaje mientras el Aston Villa se mantiene firme
El Arsenal ya ha identificado a posibles candidatos para cubrir ese vacío, con el internacional inglés Ezri Konsa entre los primeros puestos de su lista. Sin embargo, las negociaciones con el Aston Villa se han topado con un obstáculo por la tasación del defensa. Mientras que el Arsenal ha mostrado su disposición a pagar 45 millones de libras, al parecer el club de Birmingham exige una cifra más cercana a los 60 millones de libras.
Otro nombre que está firmemente en el radar es Jarell Quansah, el exdefensa del Liverpool que impresionó durante el reciente Mundial. Arteta está desesperado por asegurarse de que el club dé el paso correcto y no uno reactivo.
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Una victoria contundente marca el tono para la defensa del título
Al margen de los rumores de traspaso, la actuación ante el City sugirió que el Arsenal está preparado para defender su corona de la Premier League. Calafiori necesitó menos de 30 segundos para marcar el primer gol, mientras que el nuevo fichaje Christos Tzolis dio dos asistencias cruciales a Havertz y Odegaard. Arteta se deshizo en elogios hacia la aplicación de sus jugadores. «Una actuación realmente buena», añadió. «Me impresionó mucho ver el deseo que mostramos y la reacción. Les dije que disfruté mucho viéndolos jugar».
La victoria fue especialmente dulce, ya que llegó ante el City de Enzo Maresca en su primer partido oficial desde que sucedió a Pep Guardiola, y la derrota por 3-0 supuso la derrota más abultada del City en el debut de un entrenador en 120 años. Los aficionados del Arsenal se sentirán animados por la fluidez del ataque, pero las advertencias del técnico sobre la profundidad de la plantilla resonarán a medida que se acerca la temporada.
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