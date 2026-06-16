IRVINE, California -- Tim Weah niega con la cabeza al oír esa palabra. Sabía que saldría, pues ha sido la palabra de la semana antes del partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Australia en el Mundial.

«Tarea fácil».

La frase, dicha por el exjugador estadounidense y ahora comentarista Mike Grella, marcó la previa del partido. Los medios australianos la replicaron y convirtieron la semana en un “nosotros contra ellos” típico de los Mundiales. Las leyendas de los Socceroos la usaron para lanzar dardos al fútbol estadounidense. Harry Kewell retó a comparar su “generación dorada” con la de Estados Unidos; Landon Donovan llamó “presuntuoso” al técnico australiano Tony Popovic; y el portero Matt Ryan sentenció a lo australiano: «Ningún p*** me va a marcar ungol».

Ante tanto ruido, a las estrellas de Estados Unidos se les pide reaccionar. Weah, que se prepara para su segundo Mundial, recuerda una lección vieja: a este nivel nada es fácil y las batallas “nosotros contra ellos” solo distraen.

«Uno de mis principios es respetar al rival», afirmó, «así que todo ese rollo no tiene sentido para mí. Australia es un equipo joven con mucha garra y ganas, igual que nosotros, así que los respetamos como a cualquier otro rival. Creo que será un gran partido.

«No sé qué buscan los medios, pero nosotros vemos el panorama general».

Guste o no a Weah, la batalla mediática forma parte del partido del viernes y de la historia reciente. Ambos equipos recuerdan un amistoso de otoño que se les fue de las manos. Tacles fuertes, duelos físicos y la lesión de Christian Pulisic marcaron ese partido, y los comentarios de los analistas no han hecho más que avivar la llama.

¿Y la mentalidad del equipo a pocos días del amistoso? Respetuosa, pero ansiosa. Australia vende el partido como una batalla, y los jugadores estadounidenses aseguran estar preparados.

«Somos Estados Unidos y no nos aguantamos una mierda», afirmó el centrocampista Sebastián Berhalter. «Eso es algo que Mauricio Pochettino nos ha inculcado. Aunque sea argentino, tiene la mentalidad de: “Esto es lo que hacemos y lo que somos”. Eso es Estados Unidos».

Por ahora, la semana del Mundial se centra en los rumores externos, pese a que la selección intente ignorarlos.