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United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

«Somos Estados Unidos»: la selección masculina de fútbol de EE. UU. se prepara para el partido del Mundial contra Australia mientras continúa la desagradable guerra de palabras entre los comentaristas

Analysis
USA
World Cup
Australia
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USA vs Australia

Los medios australianos se han tomado las burlas previas al partido como algo personal, pero los jugadores no caen en la trampa de los comentaristas estadounidenses.

IRVINE, California -- Tim Weah niega con la cabeza al oír esa palabra. Sabía que saldría, pues ha sido la palabra de la semana antes del partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Australia en el Mundial.

«Tarea fácil».

La frase, dicha por el exjugador estadounidense y ahora comentarista Mike Grella, marcó la previa del partido. Los medios australianos la replicaron y convirtieron la semana en un “nosotros contra ellos” típico de los Mundiales. Las leyendas de los Socceroos la usaron para lanzar dardos al fútbol estadounidense. Harry Kewell retó a comparar su “generación dorada” con la de Estados Unidos; Landon Donovan llamó “presuntuoso” al técnico australiano Tony Popovic; y el portero Matt Ryan sentenció a lo australiano: «Ningún p*** me va a marcar ungol».

Ante tanto ruido, a las estrellas de Estados Unidos se les pide reaccionar. Weah, que se prepara para su segundo Mundial, recuerda una lección vieja: a este nivel nada es fácil y las batallas “nosotros contra ellos” solo distraen.

«Uno de mis principios es respetar al rival», afirmó, «así que todo ese rollo no tiene sentido para mí. Australia es un equipo joven con mucha garra y ganas, igual que nosotros, así que los respetamos como a cualquier otro rival. Creo que será un gran partido.

«No sé qué buscan los medios, pero nosotros vemos el panorama general».

Guste o no a Weah, la batalla mediática forma parte del partido del viernes y de la historia reciente. Ambos equipos recuerdan un amistoso de otoño que se les fue de las manos. Tacles fuertes, duelos físicos y la lesión de Christian Pulisic marcaron ese partido, y los comentarios de los analistas no han hecho más que avivar la llama.

¿Y la mentalidad del equipo a pocos días del amistoso? Respetuosa, pero ansiosa. Australia vende el partido como una batalla, y los jugadores estadounidenses aseguran estar preparados.

«Somos Estados Unidos y no nos aguantamos una mierda», afirmó el centrocampista Sebastián Berhalter. «Eso es algo que Mauricio Pochettino nos ha inculcado. Aunque sea argentino, tiene la mentalidad de: “Esto es lo que hacemos y lo que somos”. Eso es Estados Unidos».

Por ahora, la semana del Mundial se centra en los rumores externos, pese a que la selección intente ignorarlos.

  • hanoifc-harry-kewell(C)Getty Images

    «¿Qué están bebiendo por allí?»

    Los Mundiales son impredecibles, pero pocos imaginaban que Grella se convertiría esta semana en el hombre más odiado de Australia.

    Todo empezó en el sorteo del Mundial, en diciembre. Tras él, Grella calificó a Australia como un rival fácil para Estados Unidos: «Pan comido», dijo, y los medios australianos se echaron encima. Era el equipo con peor ranking del bombo 2, así que los estadounidenses tenían motivos para celebrar. Australia, por su parte, también tenía motivos para sonreír: había evitado a España, Argentina y Francia para enfrentarse al tercer equipo con peor clasificación del bombo 1.

    Mientras Grella celebraba el emparejamiento con los Socceroos, la prensa estadounidense destacaba la reacción del seleccionador australiano, Popovic, que tampoco parecía descontento con el grupo obtenido.

    «Vi la entrevista al seleccionador australiano tras el sorteo y fue interesante», dijo Donovan en su podcast State of the Union. «Fue singular porque la mayoría de los entrenadores dicen lo mismo de siempre, lo que uno espera oír, como: “Oh, es un sorteo difícil, va a ser muy duro”, y su primer comentario fue: “Estamos satisfechos”. Yo pensé: “¿En serio? ¿En serio?». Noté esa soberbia y pensé: «Genial, ya quiero que llegue».

    «Ojalá estuviera en el campo. Quiero jugar contra estos chicos».

    Donovan no es la única leyenda que se ha sumado a la polémica. El icono australiano Kewell aprovechó la oportunidad para lanzar dardos contra EE. UU. cuando le preguntaron por la reacción al otro lado del charco.

    «Estados Unidos habla como si fuera una gran nación futbolística», declaró Kewell a Code Sports. «Me encantaría que su generación dorada se midiera a la nuestra; ni siquiera habría partido».

    Al preguntarle si conocía a Grella, respondió: «No, ni idea».

    Grella, lejos de arredrarse, redobló sus declaraciones.

    «¿Qué están bebiendo por allí? No tienen ninguna posibilidad en el Mundial», afirmó.

    Mientras tanto, los jugadores de Estados Unidos han tenido que responder y reiteran que esas opiniones no reflejan los sentimientos del equipo, sobre todo tras el debut de Australia en el torneo.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La sorpresa de Australia ante Turquía envía un mensaje

    Aunque gran parte de las conversaciones en los primeros días de este Mundial se han centrado en Estados Unidos, tanto como país anfitrión como en su calidad de selección. Sin embargo, al día siguiente de la victoria por 4-1 de la selección estadounidense sobre Paraguay, los australianos dejaron claro, de forma nada sutil, que no se les puede pasar por alto.

    Días antes de su debut, la estrella turca Hakan Calhanoglu prometió “dominar” al rival, pero terminó arrepentido: Turquía tuvo la pelota, Australia los goles. Los Socceroos ganaron 2-0 y silenciaron a la favorita Turquía.

    «Vinieron, hablaron mucho, pero no pudieron demostrarlo en el campo», declaró en Vancouver el goleador Nestory Irankunda. «Al final conseguimos la victoria, y la gente puede hablar todo lo que quiera, pero si no van a dar la talla en el campo, entonces no tiene sentido hablar.

    «Eso nos motivó, claro. A algunos nos molestó, pero al final pueden decir lo que quieran; lo importante es lo que pasa en la cancha».

    La selección de Estados Unidos no quiere caer en el mismo error y ya avisa: tener más balón no asegura la victoria. Por eso insiste en mantener la calma antes y durante el encuentro.

    «Ya visteis lo que pasó con Turquía», dijo Berhalter. «Les costó desmontar su defensa y jugaron muy bien. Me encantó cómo defendieron. Lo dieron todo y les funcionó. Será un gran partido y sabéis que van a luchar».

    Si Estados Unidos no lo había aprendido del partido contra Turquía, lo recordó el otoño pasado, cuando enfrentó a esta misma Australia en uno de los duelos más reñidos del ciclo.

  • FBL-FRIENDLY-USA-AUSAFP

    Una vista previa física

    En el descanso de ese amistoso de octubre, Pochettino reprendió al equipo. Estados Unidos había igualado 1-1 con gol de Haji Wright, pero el técnico no estaba satisfecho. Australia había salido con intensidad y el equipo estadounidense no respondía. Pulisic se retiró cojeando al vestuario en la primera parte tras una dura entrada que quedó impune tanto para el árbitro como para el equipo.

    Para Pochettino fue imperdonable, así que les echó una bronca en el descanso. Esa charla impulsó a Estados Unidos hasta su nivel actual y aún hoy la recuerdan incluso jugadores que no estaban allí.

    «Se notaba que estaban motivados y que nos retaban», recordó Berhalter. «Creo que fue entonces cuando Mauricio soltó esa bronca en el descanso. Dijo: “Estos tipos no pueden pisotearnos”, y tenía razón».

    Weah, que jugó 64 minutos de ese partido —ganado 2-1 con dos goles de Wright—, lo recuerda bien: «En la primera parte solo nos limitábamos a probarlos, a ver qué hacían. No se puede hacer eso a este nivel». Fue una de las lecciones de una caótica temporada de otoño que, según los jugadores, transformó al grupo.

    «En cierto modo, estábamos tanteándolos, viendo lo agresivos que eran. Sabemos que son un equipo con nivel de Mundial, así que esa experiencia es divertida», dijo Weah. «Fue un partido agresivo, y creo que desde aquel partido en Colorado hemos cambiado mucho. Creo que también nos hemos vuelto un poco más agresivos».

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    Lecciones aprendidas

    Ambos equipos recuerdan aquel amistoso y reconocen cuánto han cambiado. Estados Unidos ha mejorado y ya venció a Paraguay en el debut mundialista. Australia también llega en alza, con triunfos sobre Camerún y Curazao y un empate ante Suiza en la preparación.

    «Sabíamos que el partido generaría emoción», declaró el centrocampista australiano Patrick Yazbek a GOAL en enero. «En la primera parte respondieron bien, pero fue un encuentro emocionante para todos». Creo que es una buena oportunidad enfrentarnos ahora a EE. UU. en el Mundial; nos beneficia a ambos porque ya tenemos esa experiencia de habernos enfrentado. ¿Quién sacará más provecho de las lecciones aprendidas? Creo que nosotros».

    Eso, no las pullas de los medios ni las conversaciones sobre respeto, definirá el partido del viernes. Será una lección y el equipo que más haya aprendido en estos meses podrá ganar el grupo.

    Hay mucho en juego y todo lo dicho es solo la guinda. Se espera un duelo reñido y físico ante un público entregado en Seattle, y las especulaciones sobre “tiros fáciles” se resolverán sobre el césped.

    «Nos aseguraremos de estar preparados para el partido, porque es increíble», afirmó Weah. «Los jugadores respetan a Australia, así que nos prepararemos bien y saldremos al campo como debemos».

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