«Somos el equipo a batir»: el técnico del Inter, Cristian Chivu, lanza una seria advertencia a sus rivales de la Serie A antes de la nueva temporada

Para reforzar su plantilla de cara a la defensa del título, el Inter ha incorporado nuevos fichajes, entre ellos John Stones y Aleksandar Stankovic.

Cuando le preguntaron por sus principales rivales esta temporada, Chivu dijo a los medios del Inter: "Eso todavía no lo tengo del todo claro. Son los equipos de siempre, los que quieren complicarle la vida al vigente campeón de Italia. Somos el equipo a batir.

"Todavía nos faltan algunas piezas y aún tenemos unas semanas para ponernos en la mejor forma posible de cara al primer partido de liga".