«¡Somos bicampeones!» - Argentina se impone a España, mientras el presidente de la CONMEBOL critica a La Roja y a la UEFA por la cancelación de la Finalissima

El tono pasó de ser una discrepancia profesional a una burla descarada cuando Domínguez sugirió que la reticencia de España a aceptar las exigencias de Argentina en cuanto al calendario equivalía a una retirada. Instó a los argentinos a dejar de considerar el fútbol europeo como el referente absoluto, insistiendo en que la Albiceleste es ahora la reina indiscutible de la Copa Intercontinental.

«Si les damos la victoria por incomparecencia, sois bicampeones de la Finalissima», declaró Domínguez aDSports. «Y una cosa más: tenéis que creer en vosotros mismos, el césped no siempre es más verde al otro lado. Y otra cosa: tenéis que creerlo, el césped del vecino no es tan verde».

Más tarde, en declaraciones a Radio La Red, reafirmó su afirmación de que España había cedido de hecho el trofeo. «¿De qué nacionalidad eres? Argentino, pues enhorabuena porque somos bicampeones de la Finalissima, ni siquiera se presentaron».