El partido de Sommer empezó bien desde el principio, con paradas ante Diouf y Lautaro que, aunque sencillas porque solo requerían estar bien colocado, dejaron patente su presencia.

El suizo titubeó ante el disparo de Calhanoglu, potente, sí, pero no demasiado ajustado, y fue el larguero el que acudió en su ayuda. En cambio, nada pudo hacer ante el remate a bocajarro de Lautaro para el 1-1 momentáneo.

Sin embargo, fue en la segunda parte cuando Sommer mostró un destello de su mejor versión. En el minuto 56, Lautaro recibió el balón tras un rebote y se quedó solo ante él. Lo hizo sentarse y disparó con la derecha, convencido de que marcaría, sin pensar que el suizo podría llegar con el pie para salvar el resultado.

Una parada milagrosa, con la colaboración de Lautaro, que, sin embargo, no pudo repetir en el 3-2 del argentino: el balón le llegó tras un rechace hacia el centro de Sommer a un disparo de Sucic.

La parada verdaderamente decisiva, aunque infravalorada, llegó en el minuto 87, pocos instantes antes del 4-2 de Vermant, que acabaría siendo decisivo. Sommer no se dejó sorprender por una volea, de nuevo de Lautaro, tras un centro de Bonny, y frenó las ansias de remontada del Inter antes del gol que decidió el partido y del 4-3 de Bonny, ante el que, esta vez sí, no pudo hacer nada.