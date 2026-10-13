Un partido dentro del partido. Sommer también se lo llevó, con una pizca de ganas de reivindicarse y una actuación más que positiva en un estadio que durante mucho tiempo fue el suyo. YannSommer acaparaba las miradas en el Inter-Club Brujas no solo porque el Inter de Milán lo dejó marchar libre en verano, sino porque enfrente estaba otro de los protagonistas bajo la lupa: el hombre al que cedió su puesto y que, apenas un año antes, no había tenido opciones de superarlo, Josep Martínez. Y, a los puntos, pese a los 7 goles del 4-3 final, quien salió vencedor fue precisamente el exjugador del Inter.
Sommer, mejor que Martínez: se despide de San Siro con un partido «a lo Inter»
UN PARTIDO «A LO INTER»
El partido de Sommer empezó bien desde el principio, con paradas ante Diouf y Lautaro que, aunque sencillas porque solo requerían estar bien colocado, dejaron patente su presencia.
El suizo titubeó ante el disparo de Calhanoglu, potente, sí, pero no demasiado ajustado, y fue el larguero el que acudió en su ayuda. En cambio, nada pudo hacer ante el remate a bocajarro de Lautaro para el 1-1 momentáneo.
Sin embargo, fue en la segunda parte cuando Sommer mostró un destello de su mejor versión. En el minuto 56, Lautaro recibió el balón tras un rebote y se quedó solo ante él. Lo hizo sentarse y disparó con la derecha, convencido de que marcaría, sin pensar que el suizo podría llegar con el pie para salvar el resultado.
Una parada milagrosa, con la colaboración de Lautaro, que, sin embargo, no pudo repetir en el 3-2 del argentino: el balón le llegó tras un rechace hacia el centro de Sommer a un disparo de Sucic.
La parada verdaderamente decisiva, aunque infravalorada, llegó en el minuto 87, pocos instantes antes del 4-2 de Vermant, que acabaría siendo decisivo. Sommer no se dejó sorprender por una volea, de nuevo de Lautaro, tras un centro de Bonny, y frenó las ansias de remontada del Inter antes del gol que decidió el partido y del 4-3 de Bonny, ante el que, esta vez sí, no pudo hacer nada.
MEJOR QUE MARTINEZ
Un partido «de Inter», de un portero que probablemente podría haber jugado sin problemas otra temporada bajo los palos del Inter. Y aquí la comparación con Josep Martínez se vuelve aún más difícil, porque las paradas del suizo contrastan con una noche en la que el español comete otro error importante de valoración.
En Madrid, el error fue técnico: Valverde le robó el balón cuando intentaba salir jugando desde atrás. Hoy, el error es de lectura de la jugada: salió de forma temeraria para intentar ayudar a Dimarco a 40 metros de su portería y dejó vía libre al 2-1 de Tresoldi.
Luego llegaron las paradas, que sí le permiten cumplir con su cometido bajo los palos. Pero ¿basta eso para un equipo como el Inter? No lo suficiente como para que no se eche de menos precisamente a Sommer, el exguardameta del Inter.
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