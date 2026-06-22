Yann Sommer, portero cuyo contrato con el Inter está a punto de vencer, concedió una extensa entrevista al Corriere della Sera: «Inzaghi aporta emoción al campo y, al mismo tiempo, es tranquilo en el día a día. Con él he aprendido a pensar en grande, a poner pasión, a darlo todo para ganar y he mejorado mucho el juego con los pies. Durante el año que trabajé con Chivu me sentí a gusto desde el primer momento; es muy sereno y afronta con tranquilidad los retos de alto nivel».
Traducido por
Sommer: «Estas son las diferencias entre Chivu e Inzaghi. ¿El Inter? ¿Un risotto a la milanesa o una canción de DJ Shimza?»
COMPARACIONES
«Si el Inter fuera una canción, sería "Fire fire" de DJ Shimza, conocido por su afro house. Si fuera un plato, sería un saludable risotto a la milanesa».
ME GUSTA MILÁN
«Es una ciudad animada, con buena gastronomía y un ambiente especial. Me ha transmitido el encanto italiano que adoro, la amabilidad de la gente y he visto lugares maravillosos; siempre la llevaré dentro. Además, está cerca de Suiza, así puedo volver a casa cuando quiera».
LUGARES DEL CORAZÓN
«He visitado Brera, la catedral con la Galería, City Life y el Parque Sempione con la familia. He elegido vivir en City Life: es un barrio joven, dinámico y moderno. La seguridad es clave, pero también tener el parque cerca para los niños. Además, está bien comunicado con la autopista».
FANS DE LOS LAGOS
«Me encanta el orden, la naturaleza, la vida al aire libre, la atención al detalle y los preciosos cascos antiguos. Recomiendo ir a la montaña, por ejemplo a Interlaken, y visitar ciudades como Zúrich, Berna, Lucerna o Basilea. Adoro los lagos, tanto los alpinos como los urbanos, perfectos para bañarse. Desde Milán salen excelentes trenes; de joven viajaba a menudo en ellos y hace poco llegué al Jungfraujoch, a 3.400 m, al que solo se accede en tren. Una experiencia increíble».