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Grafica Sommer Inter 2026

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Sommer: «Estas son las diferencias entre Chivu e Inzaghi. ¿El Inter? ¿Un risotto a la milanesa o una canción de DJ Shimza?»

Inter Milán
Serie A
Y. Sommer

Yann Sommer, portero cuyo contrato con el Inter está a punto de vencer, concedió una extensa entrevista al Corriere della Sera: «Inzaghi aporta emoción al campo y, al mismo tiempo, es tranquilo en el día a día. Con él he aprendido a pensar en grande, a poner pasión, a darlo todo para ganar y he mejorado mucho el juego con los pies. Durante el año que trabajé con Chivu me sentí a gusto desde el primer momento; es muy sereno y afronta con tranquilidad los retos de alto nivel».


  • COMPARACIONES

    «Si el Inter fuera una canción, sería "Fire fire" de DJ Shimza, conocido por su afro house. Si fuera un plato, sería un saludable risotto a la milanesa».

    • Anuncios

  • ME GUSTA MILÁN

    «Es una ciudad animada, con buena gastronomía y un ambiente especial. Me ha transmitido el encanto italiano que adoro, la amabilidad de la gente y he visto lugares maravillosos; siempre la llevaré dentro. Además, está cerca de Suiza, así puedo volver a casa cuando quiera».


  • LUGARES DEL CORAZÓN

    «He visitado Brera, la catedral con la Galería, City Life y el Parque Sempione con la familia. He elegido vivir en City Life: es un barrio joven, dinámico y moderno. La seguridad es clave, pero también tener el parque cerca para los niños. Además, está bien comunicado con la autopista».

  • FANS DE LOS LAGOS

    «Me encanta el orden, la naturaleza, la vida al aire libre, la atención al detalle y los preciosos cascos antiguos. Recomiendo ir a la montaña, por ejemplo a Interlaken, y visitar ciudades como Zúrich, Berna, Lucerna o Basilea. Adoro los lagos, tanto los alpinos como los urbanos, perfectos para bañarse. Desde Milán salen excelentes trenes; de joven viajaba a menudo en ellos y hace poco llegué al Jungfraujoch, a 3.400 m, al que solo se accede en tren. Una experiencia increíble».