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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Soluciones fuera de lo común: Mourinho planea cambiar la posición de cuatro jugadores

FEATURES
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
A. Guler
T. Alexander-Arnold
A. Tchouameni
F. Valverde
España

El entrenador portugués quiere aprovechar la polivalencia de los jugadores del Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, continúa introduciendo algunos ajustes en la alineación con el objetivo de aprovechar al máximo las posibilidades del equipo.

La cadena Defensa Central señaló que Mourinho trabaja en comprobar hasta qué punto su once puede ofrecer mejores rendimientos, sobre todo teniendo en cuenta la variedad de funciones que algunos jugadores pueden desempeñar.

En este sentido destacan Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold y Arda Güler, a quienes se les podría pedir cambiar de posición.

Durante el partido contra el Villarreal, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles, Mourinho decidió situar a Valverde en el lateral derecho. Buscaba aumentar la fuerza ofensiva del equipo sin afectar a sus capacidades defensivas. La decisión demostró su acierto, después de que Valverde fabricara el único gol del encuentro con un pase decisivo a Diomande.

Mourinho tomó en cuenta estas posibilidades y no descartó cambiar la posición de varios jugadores que cuentan con la capacidad de desempeñar funciones diferentes.

Podría recurrir a estas opciones en los próximos partidos, en función de las ausencias que pueda sufrir el equipo o cuando necesite apoyarse en alternativas que le ayuden a mejorar el rendimiento del grupo.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La opción de hacer jugar a Arnold en el centro del campo

    Valverde jugó como lateral derecho durante la segunda mitad del partido ante el Villarreal, en un intento de dar al equipo mayor profundidad ofensiva por la banda derecha. Esa es una de las opciones de las que dispone Mourinho, quien también puede situar a Arnold en el centro del campo, algo que ya probó frente al Inter de Milán, aunque el experimento no dio el resultado esperado.

    No obstante, el jugador inglés puede aportar grandes beneficios en el centro del campo bajo circunstancias distintas. Cuando el Real Madrid se enfrenta a equipos que se replieguen atrás, se encierren en bloque defensivo y dejen la posesión del balón al conjunto blanco, Trent puede convertirse en un elemento decisivo.

    Su importancia radica en su capacidad para distribuir el balón y generar juego, especialmente si actúa junto a un futbolista como Tchouaméni, capaz de ofrecer la cobertura defensiva necesaria. Este planteamiento podría ayudar a encontrar espacios dentro de las defensas rivales y penetrarlas.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Tchouaméni, una opción adicional para Mourinho en el centro de la defensa

    El Real Madrid sufre las lesiones de Éder Militao y Raúl Asencio, mientras que Ibrahima Konaté acaba de recuperar la disponibilidad. A ello se añade que el estado físico de Antonio Rüdiger ya no le permite disputar un gran número de minutos consecutivos.

    Estas circunstancias podrían llevar al técnico Mourinho a buscar un jugador que acompañe a Dean Huijsen en el eje de la defensa.

    Y parece que Tchouaméni es la opción elegida, después de que el entrenador siguiera su rendimiento en esa posición durante las temporadas anteriores.

    Mourinho considera que el jugador francés es capaz de aportar una gran dosis de estabilidad a la línea defensiva, y además lo prefiere antes que recurrir a uno de los futbolistas de la academia del club, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que Tchouaméni ya ha adquirido jugando en el puesto de central.

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    Güler podría pasar a una posición más retrasada en el campo

    Arda Güler ya ha jugado como mediapunta, en la banda derecha y también al lado del mediocentro defensivo.

    Mourinho observó que el futbolista turco puede aportar mucho cuando se mueve por el interior del campo.

    La posición que ocupa Jude Bellingham es una de aquellas en las que Güler podría brillar aún más, gracias a su capacidad para dar el pase decisivo y generar ocasiones para sus compañeros.

    Es indudable que el jugador inglés aporta mucho al equipo, y Mourinho no se plantea por ahora dejarlo fuera del once titular.

    Aun así, el técnico portugués puede buscar una alternativa que consista en dar entrada a Güler en algunos partidos, o concederle libertad para abandonar el costado derecho y moverse hacia el interior.

    Valverde podría beneficiarse de ese movimiento, ocupando la posición de lateral derecho y proyectándose por la banda, lo que permitiría al equipo mantener el equilibrio y repartir las funciones ofensivas de otra manera.

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