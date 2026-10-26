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CM grafica Juventus Inside Woltemade Kolo MuaniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Solo Yildiz y el mercado de fichajes pueden «salvar» a la Juventus de Kolo Muani, Woltemade y el 3-5-2

Juventus
FEATURES
Opinion
R. Kolo Muani
N. Woltemade

El 3-5-2, con unos delanteros que además no marcan, sacrifica a los extremos.

Un gol y una asistencia entre los dos en ocho jornadas de Serie A. Ese es, hasta ahora, el balance de la pareja formada por Randal Kolo Muani y Nick Woltemade, los dos delanteros centro de la Juventus. El gol y la asistencia llevan la firma del francés, mientras que el alemán sigue sin estrenarse en ambas facetas. Las cosas van mejor en la Europa League, donde ambos presentan buenas cifras: dos goles y una asistencia para Kolo Muani, y tres goles y una asistencia para Woltemade.


Las dificultades de los dos delanteros para marcar en la liga han convencido a Spalletti de optar por el 3-5-2, un sistema que, en efecto, favorece a los dos puntas, que así quedan menos aislados y menos acosados por los defensas rivales. Cuando han jugado juntos, Kolo Muani y Woltemade han rendido mejor, aunque por ahora, al menos en la liga, eso no se traduce en resultados de cara al gol.

  • En cualquier caso, está claro que el 3-5-2 es el sistema que mejor se adapta a Kolo Muani y Woltemade. La pregunta de cara al resto de la temporada es otra: ¿el 3-5-2 también permite sacar el máximo partido al resto de la plantilla de la Juventus? A juzgar por el gran número de extremos que tiene el equipo, parece que no. No cabe duda de que Conceicao, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Nico Gonzalez y Yildiz podrían verse perjudicados a largo plazo por este sistema, en el que les cuesta o les costaría encontrar su sitio. Dejando al margen a los ausentes por lesión, el jugador más perjudicado en este momento por el reciente cambio táctico de Spalletti es Alajbegovic.


    De cara a los próximos meses, puede haber dos soluciones. La primera es el regreso de Yildiz, el mejor jugador del equipo, porque una cosa es dejar fuera a Alajebegovic, que acaba de llegar y debe ganarse un lugar en la jerarquía del equipo, y otra es dejar fuera al número 10. No cabe duda de que el regreso de Yildiz tras su lesión obligará a Spalletti a revisar su planteamiento táctico actual. La segunda solución, en cambio, puede llegar del mercado de fichajes y, por tanto, dependerá del club: la posible llegada de un nuevo delantero centro que sea un auténtico goleador podría permitir por fin a Spalletti volver al 4-2-3-1 o al 4-3-3.

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