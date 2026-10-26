Solo Yildiz y el mercado de fichajes pueden «salvar» a la Juventus de Kolo Muani, Woltemade y el 3-5-2

Un gol y una asistencia entre los dos en ocho jornadas de Serie A. Ese es, hasta ahora, el balance de la pareja formada por Randal Kolo Muani y Nick Woltemade, los dos delanteros centro de la Juventus. El gol y la asistencia llevan la firma del francés, mientras que el alemán sigue sin estrenarse en ambas facetas. Las cosas van mejor en la Europa League, donde ambos presentan buenas cifras: dos goles y una asistencia para Kolo Muani, y tres goles y una asistencia para Woltemade.
Las dificultades de los dos delanteros para marcar en la liga han convencido a Spalletti de optar por el 3-5-2, un sistema que, en efecto, favorece a los dos puntas, que así quedan menos aislados y menos acosados por los defensas rivales. Cuando han jugado juntos, Kolo Muani y Woltemade han rendido mejor, aunque por ahora, al menos en la liga, eso no se traduce en resultados de cara al gol.