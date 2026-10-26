Solo Yildiz y el mercado de fichajes pueden «salvar» a la Juventus de Kolo Muani, Woltemade y el 3-5-2

En cualquier caso, está claro que el 3-5-2 es el sistema que mejor se adapta a Kolo Muani y Woltemade. La pregunta de cara al resto de la temporada es otra: ¿el 3-5-2 también permite sacar el máximo partido al resto de la plantilla de la Juventus? A juzgar por el gran número de extremos que tiene el equipo, parece que no. No cabe duda de que Conceicao, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Nico Gonzalez y Yildiz podrían verse perjudicados a largo plazo por este sistema, en el que les cuesta o les costaría encontrar su sitio. Dejando al margen a los ausentes por lesión, el jugador más perjudicado en este momento por el reciente cambio táctico de Spalletti es Alajbegovic.





De cara a los próximos meses, puede haber dos soluciones. La primera es el regreso de Yildiz, el mejor jugador del equipo, porque una cosa es dejar fuera a Alajebegovic, que acaba de llegar y debe ganarse un lugar en la jerarquía del equipo, y otra es dejar fuera al número 10. No cabe duda de que el regreso de Yildiz tras su lesión obligará a Spalletti a revisar su planteamiento táctico actual. La segunda solución, en cambio, puede llegar del mercado de fichajes y, por tanto, dependerá del club: la posible llegada de un nuevo delantero centro que sea un auténtico goleador podría permitir por fin a Spalletti volver al 4-2-3-1 o al 4-3-3.