El Bayern Múnich venció 4-3 al Real Madrid en la vuelta de cuartos y, tras el 2-1 de la ida, avanzó a semifinales. Allí perdió con el PSG, campeón vigente y propiedad de inversores cataríes. En la final, el PSG se medirá al Arsenal, propiedad del multimillonario estadounidense Stan Kroenke. Otros grandes clubes ingleses, como Manchester City, Manchester United, Chelsea y Liverpool, también tienen dueños extranjeros.

Real Madrid y su archirrival Barcelona, ambos clubes de socios, gastan fuerte en fichajes y acumulan deudas. En cambio, el FC Bayern AG no tiene deudas: el 75 % pertenece a la asociación registrada y Adidas, Allianz y Audi poseen cada uno un 8,33 %.

Ambos se han cruzado muchas veces en la Liga de Campeones: primero el Bayern fue la “bestia negra” del Madrid, luego los blancos dominaron, hasta que esta temporada el conjunto alemán volvió a ganar.