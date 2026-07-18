Según el informe, el club de Watkins solo negociará por ofertas superiores a 40 millones de euros, pues su contrato vence en 2028. A esa cifra se añadirían unos costes salariales de unos 30 millones de euros por un contrato de tres años.

Watkins, que disputa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, jugará con Inglaterra contra Francia el sábado por el tercer puesto. Hasta ahora solo ha disputado seis minutos, en la victoria 2-0 sobre Panamá en la fase de grupos.