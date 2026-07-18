El Fenerbahçe sigue avanzando en sus planes de plantilla para la nueva temporada y, según Sabah Spor, ahora también tiene en el punto de mira al internacional inglés Olli Watkins, del Aston Villa. Sin embargo, para fichar al delantero de 30 años, el club turco tendría que rascarse el bolsillo.
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¡Solo seis minutos en el Mundial! Un club de primera división turco tentaría a un suplente de la selección inglesa con un contrato de 30 millones de euros
Según el informe, el club de Watkins solo negociará por ofertas superiores a 40 millones de euros, pues su contrato vence en 2028. A esa cifra se añadirían unos costes salariales de unos 30 millones de euros por un contrato de tres años.
Watkins, que disputa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, jugará con Inglaterra contra Francia el sábado por el tercer puesto. Hasta ahora solo ha disputado seis minutos, en la victoria 2-0 sobre Panamá en la fase de grupos.
El Fenerbache se refuerza: ¿Watkins seguirá los pasos de Greenwood?
Con el Aston Villa, Watkins ganó la Europa League tras vencer 3-0 al SC Freiburg en la final. En 55 partidos oficiales marcó 21 goles y dio cinco asistencias.
Para el Fener, sería el segundo fichaje inglés del verano tras Mason Greenwood, llegado del Marsella por 39 millones. Además, ya incorporó a Sidiki Cherif, Vedat Muriqi y Nathan Aké.
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