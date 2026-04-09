«Solo se habló de una ciudad»: el agente de Enzo Fernández afirma que el argentino ha «llegado a un acuerdo» con el Chelsea

Pastore ha negado rotundamente que el campeón del Mundial busque una salida. A pesar de los rumores que vinculan al jugador, valorado en 107 millones de libras, con un fichaje sensacional por el Real Madrid, Pastore insiste en que los recientes titulares son fruto de un malentendido, no de un deseo de abandonar Londres.

En declaraciones a Top Mercato, Pastore se mostró firme: «Ya hablamos de esto en los últimos días. Fueron comentarios sin intención de causar problemas en el Chelsea. Es el capitán y ha mostrado su mejor versión esta temporada. Solo mencionó una ciudad [Madrid] y, en varias entrevistas sobre su futuro, Los medios mezclaron todo y empezaron a decir que se iría del Chelsea, pero no hay nada de cierto».



