¡Solo quedan dos clubes de la Bundesliga en liza! Al parecer, la decisión sobre el futuro del supertalento Kennet Eichhorn está a punto de tomarse

Según los medios, BVB y Bayern se retiraron de la puja por las altas exigencias del jugador. Kicker asegura que Liverpool tiene pocas opciones, mientras que Leverkusen lleva una ligera ventaja.

La resolución de la cuestión del entrenador el viernes podría haber disipado las últimas dudas de Eichhorn. El joven de 16 años esperaba conocer al sucesor de Kasper Hjulmand, y su paciencia se interpreta como una señal de fichaje inminente. Se cree que ya ha hablado con el nuevo entrenador del B04, Carles Martínez.

Martínez, conocido por su labor de formación, recuerda a Xabi Alonso y su juego de posesión favorecería las cualidades defensivas de Eichhorn en el centro del campo.

Mientras tanto, Leipzig destaca por sus numerosos ejemplos de éxito pasados. El club sajón ya ha demostrado su capacidad para potenciar jóvenes como Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai o, más recientemente, Yan Diomande. Sin embargo, Leverkusen también cuenta con un ejemplo reciente: Ibrahim Maza, fichado el pasado verano de Berlín, quien mantiene un estrecho contacto con Eichhorn.