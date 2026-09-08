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«Solo que no sea contra España»: Lamine Yamal envía un ingenioso mensaje internacional al exentrenador del Barcelona Xavi
Yamal respalda a Xavi para triunfar en Países Bajos
Lamine Yamal envió un mensaje en tono de broma al exentrenador del Barcelona Xavi tras su nombramiento como nuevo seleccionador de Países Bajos. En declaraciones previas al partido de Champions League del Barcelona contra el Feyenoord, el jugador de 19 años reflexionó sobre su relación con su antiguo técnico.
Xavi le dio a Yamal la oportunidad de debutar con el primer equipo del Barcelona, consolidando al joven extremo como uno de los talentos más brillantes del fútbol europeo.
Yamal expresó su total confianza en la capacidad de Xavi como entrenador en esta nueva etapa al frente de la selección neerlandesa.
- AFP
«Simplemente, ¡contra España no!»
Ante los periodistas y junto a Hansi Flick, Yamal elogió las cualidades tácticas de Xavi y le deseó lo mejor en su nuevo cargo, con una excepción muy clara.
«Es un entrenador fantástico y, por mí, puede ganar todos los partidos internacionales», dijo Yamal durante la rueda de prensa. «Simplemente, no los partidos contra España».
El comentario en tono distendido del internacional español puso de relieve la gratitud que sigue sintiendo hacia Xavi, al tiempo que mantenía una firme lealtad a su selección.
Las aspiraciones europeas son la prioridad
Más allá de sus comentarios sobre Xavi, Yamal subrayó la determinación del Barcelona de conquistar el trofeo de la Champions League esta temporada. El adolescente señaló que las incorporaciones veraniegas, entre ellas Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi y Joao Cancelo, han reforzado significativamente la plantilla.
El técnico Hansi Flick se hizo eco de la confianza de Yamal y afirmó con rotundidad que el Barcelona posee una plantilla capaz de ganar todo el torneo.
Yamal reiteró que levantar la copa europea sigue siendo su gran objetivo profesional para la presente campaña.
- Joan Gosa
El desafío neerlandés espera en casa
El foco inmediato del Barcelona pasa ahora por asegurar los tres puntos ante el conjunto neerlandés Feyenoord este miércoles por la noche.
Yamal y sus compañeros aspiran a trasladar sus altas expectativas a una victoria contundente en el estreno, ante su afición.
Un resultado positivo impulsaría el arranque de la campaña europea del Barcelona, mientras persigue títulos en varios frentes.
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