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«¡Solo podemos culparnos a nosotros mismos!»: Niko Kovac echa humo tras el derrumbe final del Borussia Dortmund
El caos final priva al Dortmund de la victoria
El Borussia Dortmund dejó escapar la oportunidad de asegurar su quinta victoria en otros tantos partidos de la Bundesliga tras un dramático desplome final ante el Werder Bremen en el Signal Iduna Park. Daniel Svensson y Nico Schlotterbeck parecían haber sellado los tres puntos con sus goles en los minutos 80 y 85.
Sin embargo, el Werder reaccionó por medio de Ludovit Reis en el minuto 88 antes de que el exdelantero del Dortmund Niclas Fullkrug marcara de cabeza el empate en el tiempo añadido.
El empate 2-2 mantiene al Dortmund en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga por ahora.
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Kovac admite que el equipo no supo gestionar los minutos finales
En declaraciones a los periodistas después del partido, el entrenador Niko Kovac no puso excusas por la incapacidad de su equipo para cerrar el encuentro. «Durante ochenta y ocho minutos, presionamos a nuestro rival con tanta eficacia que lo tuvimos contra las cuerdas», afirmó Kovac.
«Pero no supimos cerrar los últimos ocho minutos de la manera adecuada. Solo nosotros tenemos la culpa de eso».
«Por supuesto, estamos decepcionados. Son dos puntos perdidos para nosotros. Esperemos aprender de esos últimos ocho minutos».
Directivos de clubes y jugadores expresan su frustración
El director gerente para el deporte, Lars Ricken, y el defensa Waldemar Anton se hicieron eco de la decepción de Kovac en la zona mixta. «Es pura decepción. De hecho, nos habíamos propuesto sacar adelante este tipo de partidos», admitió Ricken.
Anton añadió: «Después de ponernos 2-0, nos alejamos de nuestro plan de partido. Y, para ser sinceros, ya no defendimos bien».
El goleador Schlotterbeck también elogió el decisivo cabezazo de Fullkrug y señaló: «En realidad, lo teníamos todo bajo control hasta el minuto 88. Fulle es Fulle. Va muy bien de cabeza».
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Recuperación inmediata necesaria para la Liga de Campeones
A pesar del amargo final, el Dortmund sigue invicto en las competiciones nacionales mientras se prepara para un exigente calendario otoñal. El equipo de Kovac debe dejar rápidamente atrás la decepción, ya que inicia una racha de tres partidos consecutivos fuera de casa en seis días.
El Dortmund viaja a Noruega para enfrentarse al FK Bodo/Glimt en la Liga de Campeones de la UEFA el miércoles por la noche.
El Dortmund intentará reaccionar con una victoria en el escenario europeo.
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