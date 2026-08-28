Ronaldo está ahora a solo 22 goles de alcanzar los 1.000 tantos en su carrera. El delantero marcó el gol decisivo en el minuto 50 para asegurar una victoria por 2-1 sobre Al Taawoun el viernes, llevando su cuenta global en su carrera hasta los 978 goles.

Durante el partido, Ronaldo jugó 80 minutos, registró unos goles esperados (xG) de 1,08 y completó con éxito el 90% de sus pases. Este gol crucial confirmó su condición de máximo goleador histórico de Al Nassr en la era de la Saudi Pro League, al llegar a 104 goles y superar el anterior récord de Mohammad Al Sahlawi, que era de 103.

Además, ahora ha igualado los 131 goles de Al Sahlawi en todas las competiciones y solo está por detrás del poseedor del récord del club, Majed Abdullah, que tiene 259.