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Solo le faltan 22 goles: Cristiano Ronaldo lleva al Al Nassr al liderato mientras se acerca la histórica marca de los 1.000
Ronaldo se acerca a un hito histórico
Ronaldo está ahora a solo 22 goles de alcanzar los 1.000 tantos en su carrera. El delantero marcó el gol decisivo en el minuto 50 para asegurar una victoria por 2-1 sobre Al Taawoun el viernes, llevando su cuenta global en su carrera hasta los 978 goles.
Durante el partido, Ronaldo jugó 80 minutos, registró unos goles esperados (xG) de 1,08 y completó con éxito el 90% de sus pases. Este gol crucial confirmó su condición de máximo goleador histórico de Al Nassr en la era de la Saudi Pro League, al llegar a 104 goles y superar el anterior récord de Mohammad Al Sahlawi, que era de 103.
Además, ahora ha igualado los 131 goles de Al Sahlawi en todas las competiciones y solo está por detrás del poseedor del récord del club, Majed Abdullah, que tiene 259.
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Al Nassr continúa con una notable racha goleadora
Tras el tanto inicial de Bassam Al Hurayji en el minuto 11, Samuel Costa igualó el marcador en el tiempo añadido de la primera parte (45'+5), dejando el escenario preparado para el gol de la victoria de Ronaldo en la segunda mitad.
Este resultado significa que Al Nassr ha ampliado su asombrosa racha goleadora hasta los 91 partidos consecutivos.
El club ha asegurado la segunda racha goleadora más larga de la historia del fútbol y ostenta la racha activa más larga del fútbol saudí. Solo necesita seis partidos más para batir el récord mundial. Ronaldo sigue siendo fundamental en este inmenso esfuerzo colectivo, tras haber participado en 155 goles en 150 apariciones con Al Nassr.
Un inicio perfecto asegura el liderato
La trabajada victoria ante Al Taawoun garantiza que Al Nassr se sitúe ahora en lo más alto de la clasificación de la Saudi Pro League. El club ha firmado un inicio perfecto de campaña, con 12 puntos sumados en sus cuatro primeros partidos. En marcado contraste, la derrota deja a Al Taawoun hundido en la 15.ª posición con solo dos puntos hasta el momento.
Este dominio nacional llega después de una dramática remontada por 3-2 ante Al Ettifaq en la tercera jornada. Durante ese partido, Ronaldo mostró una frustración visible, levantando los brazos y dejando caer el brazalete de capitán sobre el césped después de que el entrenador Ange Postecoglou le sustituyera al descanso con Al Nassr perdiendo 2-0. La valiente decisión táctica acabó dando resultado, ya que Sadio Mane marcó dos veces en la segunda parte para impulsar una emocionante remontada. Defendiendo la airada reacción de su capitán a la temprana sustitución, Postecoglou afirmó que Ronaldo «siente pasión por el fútbol y siente pasión por Al-Nassr», en sintonía con la enorme ambición de éxito del equipo.
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Acercándose al hito final
De cara al futuro, Ronaldo se centrará en cerrar la brecha de 22 goles para alcanzar su monumental objetivo de 1.000 goles en su carrera, al tiempo que mantiene a su equipo en lo más alto. Al Nassr tiene por delante partidos de enorme importancia, incluido un choque contra Al Ittihad el 5 de septiembre. Si el equipo mantiene su increíble regularidad ofensiva y su trayectoria perfecta en la liga, es probable que pronto destroce el récord mundial de partidos consecutivos marcando.
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