El francés marcó un golazo en el 56’ con un potente zurdazo que superó al portero, dando al Bayern Múnich la victoria 1-0 el sábado ante un rival que lucha por no descender. Es el decimoquinto gol de Olise en 31 partidos de Bundesliga esta temporada.
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Solo Jadon Sancho lo logró antes con el BVB: Michael Olise, del FC Bayern, alcanza un hito especial en la Bundesliga
Con ello, Olise se convierte en el segundo jugador desde la temporada 2004/05 con al menos 15 goles y 15 asistencias en una campaña de la Bundesliga. Antes, solo Jadon Sancho lo logró en 2019/20 con el Borussia Dortmund (17 goles y 17 asistencias).
Olise llegó a 15 goles en la jornada 33, pero superó las 15 asistencias mucho antes y ahora lleva 21 en la Bundesliga. En todas las competiciones suma 22 goles y 30 asistencias en 50 partidos.
- AFP
Michael Olise llegó en 2024 procedente de la Premier League
Los goles y asistencias de Olise, sumados al entendimiento con sus compañeros de ataque, Harry Kane y Luis Díaz, explican el éxito del Bayern en la temporada 2025/26. El equipo muniqués ya se proclamó campeón de la Bundesliga hace semanas y, ahora, el club más laureado de la historia se medirá al VfB Stuttgart en la final de la Copa DFB. En la Liga de Campeones, sin embargo, el Bayern cayó esta semana en semifinales ante el París Saint-Germain (5-6).
Llegó en verano de 2024 procedente del Crystal Palace por 53 millones de euros y, desde su debut, deslumbró. En su primera campaña la afición lo eligió mejor jugador del Bayern, cuyo contrato cumple en 2029.
Michael Olise: estadísticas de la temporada 2025/26 de la Bundesliga
Partidos 31 Goles 15 asistencias Asistencias 21