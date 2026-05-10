Con ello, Olise se convierte en el segundo jugador desde la temporada 2004/05 con al menos 15 goles y 15 asistencias en una campaña de la Bundesliga. Antes, solo Jadon Sancho lo logró en 2019/20 con el Borussia Dortmund (17 goles y 17 asistencias).

Olise llegó a 15 goles en la jornada 33, pero superó las 15 asistencias mucho antes y ahora lleva 21 en la Bundesliga. En todas las competiciones suma 22 goles y 30 asistencias en 50 partidos.