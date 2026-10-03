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Adhe Makayasa
Traducido por

«Solo he mostrado el 70 por ciento»: la joven promesa del AC Milan Alphadjo Cisse insiste en que lo mejor está por llegar

A. Cisse
AC Milán
Serie A

Alphadjo Cisse ha advertido a los defensas de la Serie A de que sigue estando muy lejos de su mejor nivel pese a su explosivo inicio de etapa en San Siro. El talentoso centrocampista adolescente ha destrozado esta temporada viejos récords goleadores a las órdenes de Ruben Amorim, aunque el internacional de la Azzurrini está convencido de que todavía tiene un enorme margen de mejora en los próximos meses.

  • La sensación adolescente resta importancia a su fulgurante irrupción

    La joya de San Siro insiste en que lo mejor está por llegar pese a un irrupción explosiva en la élite del fútbol italiano. El centrocampista de 19 años ha empezado con fuerza a las órdenes del nuevo entrenador Amorim, marcando goles cruciales contra el Torino y la Juventus. Esa racha goleadora batió récords históricos del club y confirmó la prometedora progresión que ya había mostrado durante su fructífera cesión en el Catanzaro la temporada pasada.

  • imago-sport-1083427787.jpgJonathan Moscrop

    El centrocampista exige estándares personales más altos

    Disfrutando de una deslumbrante irrupción tanto a nivel nacional como internacional, el adolescente se niega a conformarse con sus primeros éxitos. En declaraciones a Rai Sport después de marcar el gol de la victoria en el clasificatorio europeo de la Italia sub-21 ante Armenia, Cisse explicó: "Este año me ha traído mucha alegría. Hasta ahora solo he mostrado el 70 por ciento de mis capacidades, sé que puedo hacerlo mucho mejor".

    De cara al resto de la temporada, el joven añadió: "El gol me da mucha felicidad y, a partir de ahora, espero poder mostrar muchas otras características".

  • La plusmarquista justifica la confianza táctica

    El rápido ascenso de Cisse pone de relieve el éxito de la política de cantera del Milan, con el equipo rindiendo a gran nivel bajo la dirección de Amorim. Sus actuaciones al inicio de la temporada superaron el récord de Patrick Cutrone como el goleador italiano más joven del Milan en la liga desde 2017, antes de establecer otra marca por sus goles consecutivos a domicilio en la era de los tres puntos por victoria. Esa creciente confianza se ha trasladado con total naturalidad al escenario internacional, consolidando su reputación como una de las promesas más ilusionantes del centro del campo en el fútbol italiano.

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    A Cisse le espera un exigente calendario otoñal

    Ahora, a Cisse y al Milan les espera una prueba de consistencia cuando viajen a Sassuolo en la Serie A tras el parón internacional. Después, el Milan centrará su atención en la competición continental, con un duelo de la Europa League ante el Salzburg en el horizonte. Con un exigente calendario otoñal por delante, el centrocampista tiene una gran oportunidad de asegurarse un puesto fijo en el once inicial si respalda sus ambiciosas palabras sobre el césped.


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