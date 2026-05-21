Así lo informa este jueves la Gazzetta dello Sport. Según el diario, Goretzka ya habló por teléfono con el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, quien lo convenció de sus planes. Además, la oferta rossonera incluye un contrato de tres años, un salario anual de cinco millones de euros y primas atractivas, aspectos que habrían seducido al jugador.
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¡Solo hay un gran inconveniente! Se avecina el espectacular fichaje de Leon Goretzka tras su marcha del FC Bayern
Según el diario italiano, el Milan se ha “distanciado claramente de la competencia” por Goretzka. También el Inter, el Nápoles y la Juventus seguían al jugador de 31 años. En invierno el Atlético intentó ficharlo, sin éxito.
Según la Gazzetta dello Sport, Goretzka lleva semanas de acuerdo con el Milan en las condiciones económicas; ya a finales de abril, el diario informó de que las negociaciones estaban muy avanzadas y que la tendencia era positiva. Sin embargo, el club aún debe asegurar su plaza en la próxima Liga de Campeones para fichar al internacional alemán sin coste de traspaso.
Actualmente lucha con Roma, Como y Juventus por el tercer y cuarto puesto que dan acceso a la máxima competición europea. Milan y Roma llegan a la última jornada con 70 puntos. Un empate el domingo ante el Cagliari podría valer la clasificación. Si gana, el Milan sellará su plaza en la máxima competición y, casi seguro, el fichaje de Goretzka.
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Leon Goretzka en el FC Bayern: partido de despedida en la final de la Copa DFB
Desde finales de enero se sabe que Goretzka dejará el Bayern tras ocho años de éxito y no renovará su contrato. Con el club ha ganado siete ligas, la Liga de Campeones, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA. Este sábado podría añadir su tercera Copa de Alemania ante el VfB Stuttgart.
La duda es si jugará un último partido con el campeón alemán: se quedó en el banquillo en los duelos de eliminatoria contra el Real Madrid y el PSG, y no ha sido titular en la Copa esta temporada, aunque sí entró en todos los encuentros. En la semifinal ante el Bayer Leverkusen, asistió a Luis Díaz en el 2-0.
Así, con un año de retraso, Goretzka ha pasado al segundo plano bajo Vincent Kompany. Poco después de la llegada del belga, se le aconsejó al jugador de 31 años que se marchara. Sin embargo, Goretzka decidió quedarse y volvió a ser titular junto a Joshua Kimmich, en parte por las lesiones de Aleksandar Pavlovic y Joao Palhinha.
Gracias a ello regresó a la selección alemana. En el Mundial podría recuperar un papel relevante, pues Kimmich actuará como lateral derecho y solo Pavlovic se considera fijo. Probablemente competirá con Felix Nmecha, del BVB, por un lugar en el once.
Leon Goretzka: datos de rendimiento y estadísticas en el FC Bayern y el Schalke 04
Club Partidos Goles Asistencias FC Bayern 311 51 53 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8