¡Solo hay un gran inconveniente! Se avecina el espectacular fichaje de Leon Goretzka tras su marcha del FC Bayern

Según el diario italiano, el Milan se ha “distanciado claramente de la competencia” por Goretzka. También el Inter, el Nápoles y la Juventus seguían al jugador de 31 años. En invierno el Atlético intentó ficharlo, sin éxito.

Según la Gazzetta dello Sport, Goretzka lleva semanas de acuerdo con el Milan en las condiciones económicas; ya a finales de abril, el diario informó de que las negociaciones estaban muy avanzadas y que la tendencia era positiva. Sin embargo, el club aún debe asegurar su plaza en la próxima Liga de Campeones para fichar al internacional alemán sin coste de traspaso.

Actualmente lucha con Roma, Como y Juventus por el tercer y cuarto puesto que dan acceso a la máxima competición europea. Milan y Roma llegan a la última jornada con 70 puntos. Un empate el domingo ante el Cagliari podría valer la clasificación. Si gana, el Milan sellará su plaza en la máxima competición y, casi seguro, el fichaje de Goretzka.