¡Solo Harry Kane, del Bayern de Múnich, lo hace mejor! Vinicius Junior es el gran beneficiado del despido de Xabi Alonso en el Real Madrid

Desde la llegada de Arbeloa, Vinicius ha marcado 15 goles en 23 partidos, mientras que Kane ha anotado 24 para el campeón alemán en el mismo periodo. Con Alonso, el delantero solo había firmado siete tantos en 33 encuentros.

Se dice que, en el equipo madrileño, fue sobre todo Vinicius quien mostró disconformidad con el método de trabajo y el estilo de Alonso. Las desavenencias fueron constantes y empeoraron tras su sustitución en el Clásico de octubre. Esas tensiones aceleraron la salida de Alonso después de perder la Supercopa de España en enero ante el Barcelona. Meses después, Vinicius admitió que la relación era insostenible.

Según COPE, las tensiones empezaron ya en el Mundial de Clubes, cuando Alonso reemplazó a Ancelotti.

Según la emisora, Vinicius se molestó al saber que, en un principio, empezaría en el banquillo para dar paso a una dupla ofensiva con Kylian Mbappé y Gonzalo García. Alonso reaccionó modificando su plan y alineando al brasileño desde el inicio.