Los 17 goles del Bayern, desde la primera ronda hasta la final, fueron obra exclusiva de tres jugadores: el eficaz trío ofensivo formado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.
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Solo había ocurrido una vez antes: el FC Bayern repite una curiosa hazaña en la Copa DFB
Kane marcó diez de esos goles y volvió a ser el mejor del Bayern en la final, ganada 3-0 al VfB Stuttgart. Olise anotó dos goles en la Copa y Díaz tres; en total, suman 15 tantos.
Los otros dos tantos, que elevan la cifra a 17, llegaron en octavos, en la victoria 3-2 sobre el Unión Berlín, por dos autogoles a favor del Bayern de Ilyas Ansah y Diogo Leite.
Es una rareza desde la fundación de la Bundesliga en 1963: solo una vez bastó un grupo tan reducido de goleadores para ganar la Copa. En la 1968/69, el Bayern conquistó la Copa DFB con solo dos goleadores: Gerd Müller marcó siete de los ocho tantos y Rainer Ohlhauser el resto.
Harry Kane y Michael Olise, candidatos al Balón de Oro
El trío ofensivo del Bayern de Múnich ha sido decisivo en todas las competiciones, no solo en la Copa. Kane suma 68 puntos (61 goles y 7 asistencias) en 51 partidos. Olise suma 53 puntos (22 goles, 31 asistencias) y Díaz 49 (26 goles, 23 asistencias).
Kane y Olise, gracias a sus actuaciones, aparecen como favoritos al Balón de Oro. El internacional Deniz Undav lo corrobora: «Me inclino más por Olise», declaró el delantero del VfB tras perder la final de la Copa. «Pero ambos se lo merecen», añadió antes de elogiar a Kane: «A veces me gustaría tener tanta libertad. No puedes dejarle ni un metro de espacio. Tiene un remate de primera, tanto con la derecha como con la izquierda. Tiene ese instinto especial y siempre está donde están los goles. Los pases que le da a Olise o a Díaz también son excepcionales. (...) Ahí se ve lo que es la clase mundial».
Tras la final, el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeneß, lo definió en la ARD como «el mejor fichaje de la historia del club». El inglés llegó al Bayern en 2023 procedente del Tottenham por unos 100 millones de euros y, desde entonces, ha conquistado dos Bundesligas, una Supercopa de Alemania y ahora la Copa DFB, el primer título en este torneo desde 2020.
Los goleadores del FC Bayern en la Copa DFB, de un vistazo
Jugadores Goles Harry Kane 10 Michael Olise 2 Luis Díaz 3 dos goles en propia puerta del Union Berlin 2 17