El exárbitro de la Premier League Dean ha publicado un comunicado en las redes sociales para defender su historial tras una oleada de condenas.

La polémica estalló después de que Dean admitiera en el pódcast Jamie Vardy's Having a Party que solía entretenerse durante los partidos con desafíos privados. Entre ellos estaban comprobar cuánto tiempo podía estar sin hacer sonar el silbato e intentar mantenerse dentro del círculo central durante largos periodos de juego.

El excolegiado, de 56 años, ha aclarado ahora su postura e insiste en que sus comentarios fueron en tono distendido y no un reflejo de sus estándares profesionales.