Ange-Yoan Bonny brilló al salir desde el banquillo y ayudó al Inter a remontar un gol en contra para vencer al Bolonia por 3-1. El equipo de Cristian Chivu encajó pronto un gol de Tommaso Pobega, pero Marcus Thuram empató antes del descanso con un potente cabezazo.

Chivu dio entrada a Bonny en la segunda parte, y el delantero aportó de inmediato verticalidad y energía al ataque del Inter.

Después de que Carlos Augusto adelantara al Inter en el minuto 69, Bonny selló la victoria con una definición certera en el 83.