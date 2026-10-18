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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Solo era cuestión de tiempo!»: Ange-Yoan Bonny lanza un mensaje contundente en la dramática victoria del Inter

Inter Milán
A. Bonny
Bologna vs Inter Milán
Bologna
Serie A

El delantero del Inter Ange-Yoan Bonny fue decisivo desde el banquillo: marcó en los últimos minutos para culminar una dramática remontada por 3-1 ante el Bolonia en el estadio Dall'Ara. El joven atacante elogió la profundidad de plantilla y el espíritu colectivo del Inter, que sigue defendiendo el scudetto.

  • Bonny culmina la dramática remontada del Inter en el Dall'Ara

    Ange-Yoan Bonny brilló al salir desde el banquillo y ayudó al Inter a remontar un gol en contra para vencer al Bolonia por 3-1. El equipo de Cristian Chivu encajó pronto un gol de Tommaso Pobega, pero Marcus Thuram empató antes del descanso con un potente cabezazo.

    Chivu dio entrada a Bonny en la segunda parte, y el delantero aportó de inmediato verticalidad y energía al ataque del Inter.

    Después de que Carlos Augusto adelantara al Inter en el minuto 69, Bonny selló la victoria con una definición certera en el 83.

  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    El delantero brilla tras la decepción por un fuera de juego

    El momento decisivo de Bonny llegó apenas dos minutos después de que le anularan un primer gol por fuera de juego. Tras una fluida jugada de pases en la que participaron Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan y Carlos Augusto, el francés remató a la red desde cerca un centro raso de Augusto.

    Al hablar de la capacidad de reacción del equipo, Bonny destacó la determinación de la plantilla para remontar en campos difíciles fuera de casa.

    «El equipo tiene un espíritu extraordinario y no es la primera vez que remontamos un partido», declaró Bonny a Inter TV. «Reaccionamos como debíamos y todos estamos contentos con la victoria».

  • El delantero subraya que está preparado para afrontar un calendario apretado

    Con el Inter jugando cada tres días entre la Serie A y Europa, Bonny recalcó que todos los jugadores deben estar preparados para salir del banquillo y cambiar el rumbo de un partido. «Está claro que todos quieren jugar, pero tenemos un equipo con muchos jugadores de gran nivel», señaló Bonny.

    «Tenemos un mes importante, con un partido cada tres días, y todos tienen que estar preparados para marcar la diferencia».

    «Estamos trabajando bien durante la semana y tenemos que hacerlo mejor en Europa para representar al Inter de la mejor manera posible».

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  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Una estrella emergente lucha por un puesto de titular

    El segundo entrenador Aleksandar Kolarov elogió la actitud y la profesionalidad de Bonny, así como a Carlos Augusto, a quienes calificó de «auténticos campeones que tiran de los demás».

    La racha goleadora del joven delantero sigue reforzando su candidatura a un puesto habitual como titular en el ataque de Chivu.

    El Inter buscará aprovechar el buen momento de Bonny de cara a sus próximos compromisos nacionales y europeos.

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