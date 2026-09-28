¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1083909015.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi
Traducido por

«Solo él puede responder». ¿Por qué el furioso Cristiano Ronaldo desairó a los aficionados tras una inusual suplencia con Portugal?

Portugal
C. Ronaldo
J. Jesus
UEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo se quedó sin jugar por primera vez en 18 años durante la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega en la Nations League. El capitán, de 41 años, llamó después la atención al marcharse directamente del campo sin unirse a sus compañeros para dar las gracias a los aficionados desplazados.

  • Ronaldo sigue en el banquillo por primera vez en 18 años

    El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, vivió un hito internacional poco habitual durante la victoria por 2-1 del domingo ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA en Oslo. El seleccionador Jorge Jesus optó por dejar al delantero de 41 años en el banquillo durante los 90 minutos.

    La decisión marcó la primera vez en 18 años que Ronaldo vio de principio a fin un partido internacional oficial de competición sin llegar a participar.

    La última vez había sido durante la Eurocopa 2008, cuando Portugal sufrió una derrota por 2-0 ante Suiza en la fase de grupos.

    • Anuncios
  • imago-sport-1083891938.jpgNTB

    El delantero se salta el agradecimiento a la afición tras el partido en Oslo

    Según O Jogo, tras el pitido final, Ronaldo añadió otro foco de atención al pospartido al dirigirse directamente al túnel de vestuarios. Mientras sus compañeros se reunían sobre el césped para aplaudir a los 500 aficionados portugueses desplazados al Ullevaal Stadion, el capitán estuvo llamativamente ausente.

    Al referirse al incidente después del partido, Jesus admitió que no se dio cuenta en ese momento de la marcha prematura de su capitán.

    El entrenador confirmó que tiene intención de mantener una conversación privada con Ronaldo sobre sus deberes como capitán del equipo.

  • Jesús explica una decisión táctica y defiende la rotación de la plantilla

    Alabando la organización defensiva de Portugal y su ejecución táctica en Oslo, Jesus defendió su decisión de no sacar a Ronaldo desde el banquillo. El seleccionador explicó que el desarrollo del partido no justificaba la entrada de un delantero del perfil específico de Ronaldo.

    Jesus reiteró que quedarse sin jugar en el partido ante Noruega no indica una pérdida de protagonismo para la superestrella del Al-Nassr.

    «Solo él puede responder a eso», afirmó Jesus sobre el desaire de la afición. «Lo cierto es que, solo porque hoy no jugara, no significa que no cuente con él. Le dije que lo pondría, pero no pensé que estuviera justificado hacer el cambio por un delantero con las características de Cris».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1083889118.jpgBildbyran

    Portugal se prepara para el choque contra Dinamarca como líder del grupo

    Portugal completa en Oslo la recuperación tras el partido antes de regresar a casa para preparar su próximo encuentro de la Nations League contra Dinamarca. El equipo de Jesus aspira a dar continuidad a sus victorias sobre Gales y Noruega para afianzar el liderato del Grupo A.

    Jesus insistió en que Ronaldo sigue siendo una opción principal para salir de inicio en el próximo partido contra Dinamarca.

    Ronaldo busca recuperar su sitio en el once inicial para el encuentro en casa.

UEFA Nations League A
Dinamarca crest
Dinamarca
DEN
Portugal crest
Portugal
POR