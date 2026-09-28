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«Solo él puede responder». ¿Por qué el furioso Cristiano Ronaldo desairó a los aficionados tras una inusual suplencia con Portugal?
Ronaldo sigue en el banquillo por primera vez en 18 años
El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, vivió un hito internacional poco habitual durante la victoria por 2-1 del domingo ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA en Oslo. El seleccionador Jorge Jesus optó por dejar al delantero de 41 años en el banquillo durante los 90 minutos.
La decisión marcó la primera vez en 18 años que Ronaldo vio de principio a fin un partido internacional oficial de competición sin llegar a participar.
La última vez había sido durante la Eurocopa 2008, cuando Portugal sufrió una derrota por 2-0 ante Suiza en la fase de grupos.
- NTB
El delantero se salta el agradecimiento a la afición tras el partido en Oslo
Según O Jogo, tras el pitido final, Ronaldo añadió otro foco de atención al pospartido al dirigirse directamente al túnel de vestuarios. Mientras sus compañeros se reunían sobre el césped para aplaudir a los 500 aficionados portugueses desplazados al Ullevaal Stadion, el capitán estuvo llamativamente ausente.
Al referirse al incidente después del partido, Jesus admitió que no se dio cuenta en ese momento de la marcha prematura de su capitán.
El entrenador confirmó que tiene intención de mantener una conversación privada con Ronaldo sobre sus deberes como capitán del equipo.
Jesús explica una decisión táctica y defiende la rotación de la plantilla
Alabando la organización defensiva de Portugal y su ejecución táctica en Oslo, Jesus defendió su decisión de no sacar a Ronaldo desde el banquillo. El seleccionador explicó que el desarrollo del partido no justificaba la entrada de un delantero del perfil específico de Ronaldo.
Jesus reiteró que quedarse sin jugar en el partido ante Noruega no indica una pérdida de protagonismo para la superestrella del Al-Nassr.
«Solo él puede responder a eso», afirmó Jesus sobre el desaire de la afición. «Lo cierto es que, solo porque hoy no jugara, no significa que no cuente con él. Le dije que lo pondría, pero no pensé que estuviera justificado hacer el cambio por un delantero con las características de Cris».
- Bildbyran
Portugal se prepara para el choque contra Dinamarca como líder del grupo
Portugal completa en Oslo la recuperación tras el partido antes de regresar a casa para preparar su próximo encuentro de la Nations League contra Dinamarca. El equipo de Jesus aspira a dar continuidad a sus victorias sobre Gales y Noruega para afianzar el liderato del Grupo A.
Jesus insistió en que Ronaldo sigue siendo una opción principal para salir de inicio en el próximo partido contra Dinamarca.
Ronaldo busca recuperar su sitio en el once inicial para el encuentro en casa.
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