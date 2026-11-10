«Solo el PSG puede jugar sin delantero»: William Gallas advierte al Arsenal de cara a la Champions League mientras los vigentes campeones de la Premier League aspiran a hacer historia en Europa
El PSG ha ganado dos títulos europeos sin un «9»
Viktor Gyokeres fue fichado por una suma elevada en 2025, cuando el Arsenal intentaba resolver un problema de larga data en el Emirates Stadium. El delantero sueco marcó 21 goles en su temporada de debut, entre todas las competiciones, pero aún no ha convencido a todo el mundo, incluido su entrenador, de que sea la solución al dilema del número 9 del Arsenal.
Gyokeres solo ha sido titular en un partido de la Premier League esta temporada, mientras que Havertz ha tenido que ejercer de delantero centro con regularidad. Ha visto puerta en cuatro ocasiones, después de estrenarse como goleador en la temporada 2026-27 en la Community Shield, pero está lejos de ser prolífico en los metros finales.
Siguen existiendo dudas sobre si el Arsenal tiene suficiente potencial ofensivo para competir por los títulos continentales de mayor prestigio. La pasada temporada estuvo dolorosamente cerca de lograrlo, pero sufrió una derrota en la tanda de penaltis ante el PSG en la final de la Champions League de 2026.
El poderoso equipo de la Ligue 1 suele alinear un ataque fluido, en el que jugadores como Ousmane Dembele, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia se mueven por todo el campo e intercambian posiciones. El Barcelona adoptó una fórmula similar durante la etapa de Pep Guardiola en el Camp Nou y actualmente no cuenta con un delantero centro definido como referencia ofensiva.
- Getty/GOAL
¿Puede el Arsenal conquistar Europa sin un delantero goleador?
¿Puede el Arsenal superar a lo mejor que ofrecen Francia, España y Alemania para saborear su primer triunfo en la Champions League sin un delantero temible al frente de su lucha por el título?
Cuando se le planteó esa pregunta a Gallas, el exdefensa del Arsenal, que habló en colaboración con SeatPick, la plataforma líder en entradas para el Arsenal, declaró a GOAL: «Creo que solo el PSG puede jugar sin delantero. Es el único equipo que todavía puede ganar partidos y conquistar la Champions League sin delantero. Luis Enrique lleva muchos años jugando sin un delantero que sea un auténtico nueve, así que domina ese sistema a la perfección.
»En cuanto al Arsenal y Mikel Arteta, creo que Arteta necesita de verdad a ese nueve que le ayude a ganar estos partidos importantes y a marcar ese gol importante. Ahora mismo, parece que no tienen a ese nueve».
Competir en varias competiciones permite hacer rotaciones
Arteta tendrá muchas oportunidades para dar con una fórmula ganadora esta temporada, con el Arsenal, vigente campeón, ya cinco puntos por delante al frente de la clasificación de la Premier League.
El equipo sí sufrió una sorprendente derrota ante el Fleetwood, de la League Two, en la Copa de la Liga, pero iniciará otra campaña en la FA Cup en 2027 y sigue invicto tras cuatro partidos europeos, con duelos épicos contra el Borussia Dortmund y el Real Madrid cada vez más cerca.
Preguntado por si competir en varios frentes ayudará a mantener contentos a todos en el Arsenal, mientras jugadores como Gyokeres buscan más minutos, Gallas añadió: «Por desgracia, el Arsenal ya está eliminado de la Copa de la Liga, y esa puede ser una buena competición para hacer felices a los jugadores y que sientan que forman parte del proyecto, porque sabemos que, al principio de la temporada, todos están muy ilusionados por luchar por su puesto.
«Poco a poco, cuando estás luchando, entrenándote muy duro y luego llega el fin de semana y no estás en el once titular o no entras en la convocatoria, la ilusión empieza a disminuir.
«Esto ocurre especialmente en los meses de invierno, noviembre, diciembre y enero. De repente, como jugador, ya no eres el mismo. Vas a entrenar, pero no con la misma motivación, porque antes incluso de pisar el campo de entrenamiento casi sabes que no estarás en el once titular ese fin de semana o que no entrarás en la convocatoria. A veces eso es muy difícil para los jugadores.
«Por eso tienen que ser muy, muy fuertes, y Mikel Arteta sabe cómo comunicarse con sus jugadores para mantener vivas sus temporadas».
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Calendario del Arsenal 2026-27: Se avecina una serie de partidos épicos
El Arsenal volverá a la competición tras el último parón internacional con una visita al Newcastle el 21 de noviembre. Ese partido formará parte de un emocionante calendario hasta finales de año.
Antes de que llegue 2027, el Arsenal se enfrentará al Dortmund, al Manchester City, al Tottenham, su rival en el derbi del norte de Londres, al Real Madrid y al Manchester United. Necesitará mucho potencial goleador para superar esa exigente serie de partidos sin sufrir demasiados contratiempos.
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