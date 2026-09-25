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Gianluigi Donnarumma Getty Images
Yosua Arya
Traducido por

«¡Solo después de mañana!»: Gianluigi Donnarumma lanza una advertencia en tono de broma al rival del Manchester United Senne Lammens antes del duelo de la Nations League

G. Donnarumma
S. Lammens
Italia vs Belgium
Italia
Belgium
UEFA Nations League A
Manchester United
Manchester City
Premier League

El portero del Manchester City Gianluigi Donnarumma ha dedicado elogios a su rival del Manchester United Senne Lammens antes de su duelo de la Liga de Naciones en Roma. Sin embargo, el guardameta italiano insiste en que espera que la progresión del portero belga se frene hasta después de la crucial batalla internacional del viernes por la noche en el Stadio Olimpico.

  • Una rivalidad de Mánchester reavivada en compromisos internacionales

    Donnarumma se prepara para reavivar su rivalidad con su homólogo del United, Lammens, cuando Italia se enfrente a Bélgica. Ambos guardametas se verán las caras con sus selecciones en un atractivo partido del Grupo A de la Liga de Naciones.

    El encuentro se disputa el viernes por la noche en el emblemático Stadio Olimpico de Roma, con el inicio previsto para las 19.45, hora del Reino Unido. El Grupo A lo completan Francia y Turquía, por lo que un resultado positivo es vital para ambas selecciones en su objetivo de tomar una ventaja temprana en la clasificación.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Donnarumma dedica elogios al portero belga

    Donnarumma elogió a su homólogo belga antes del duelo y reconoció la enorme presión que supone jugar bajo palos en el Manchester United.

    "Es un gran portero y no es fácil rendir bien en el Manchester United", declaró Donnarumma, en palabras recogidas por Football Italia. "Estoy seguro de que le espera un gran futuro, he llegado a conocerle, es un chico inteligente y espero que siga mejorando, aunque solo después del partido de mañana".

  • La historia reciente de los derbis favorece al portero italiano

    El duelo internacional en Roma llega después de que los dos guardametas ya se vieran las caras en un tenso derbi de Mánchester de la Premier League en Old Trafford esta temporada. En ese enfrentamiento doméstico, el City se vio obligado a mostrar resiliencia después de que el centrocampista Phil Foden viera la tarjeta roja durante la primera mitad, dejando a los citizens con diez hombres.

    A pesar de la desventaja numérica, Erling Haaland marcó el único gol del partido para asegurar una ajustada victoria por 1-0, lo que garantizó que Donnarumma se llevara el triunfo en su duelo inicial de esta temporada.

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  • donnarumma(C)Getty images

    Mucho en juego en el Grupo A de la Nations League

    De cara al futuro, ambos porteros serán cruciales para las aspiraciones de sus respectivas selecciones a medida que avance la campaña de la Liga de Naciones en un competitivo Grupo A.

    Donnarumma estará decidido a mantener su balance ganador sobre Lammens y ayudar a Italia a sumar tres valiosos puntos en casa, en Roma. Mientras tanto, Lammens estará deseando inspirar a Bélgica hacia un resultado memorable en el Stadio Olimpico.

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