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«¿Solo bromas?» - Matteo Guendouzi y Mason Greenwood reciben sanciones de la UEFA tras una multitudinaria tangana en el play-off de la Champions League del Fenerbahce contra el Lyon
Guendouzi paga el precio por sus provocaciones
Las secuelas del explosivo enfrentamiento entre el Lyon y el Fenerbahce del 26 de agosto se han traducido en duras sanciones para varias figuras clave. En el centro de la controversia estuvo Guendouzi, cuyo comportamiento provocador hacia los aficionados locales y los jugadores rivales fue señalado como el detonante de la tangana multitudinaria que se produjo tras el pitido final.
El organismo rector confirmó que Guendouzi ha sido multado con 50.000 € y sancionado con cuatro partidos de suspensión en competiciones de clubes de la UEFA, aunque dos de esos encuentros quedan suspendidos durante un periodo de prueba de un año. En consecuencia, el centrocampista se perderá los dos primeros partidos del Fenerbahce en la fase liga de la Champions League, ante la Roma y el Aston Villa.
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Multas para Greenwood y Fenerbahçe
Guendouzi no fue el único jugador de alto perfil del Fenerbahçe en ser sancionado, ya que Greenwood también recibió una suspensión y una multa económica. El delantero fue castigado por su papel en la trifulca, con un partido de sanción y una multa de 30.000 €. El CEDB (Órgano de Control, Ética y Disciplina) señaló que su castigo fue «por infringir las normas fundamentales de buena conducta», y la suspensión también conlleva un periodo de prueba de un año.
El club también tuvo que responder por las acciones de sus aficionados desplazados, además de por la conducta de la plantilla. El comunicado oficial detalló el coste económico: «Multar al Fenerbahçe con 30.000 € por el encendido y lanzamiento de fuegos artificiales, 15.000 € por disturbios del público y 50.000 € por la vulneración por parte de su equipo de las normas generales y fundamentales de conducta». Con esto concluye un duro proceso disciplinario para el club de Estambul tras su viaje a Francia.
Duro castigo para el personal del Lyon
Mientras la atención seguía centrada en las estrellas del Fenerbahçe, el Lyon no escapó a la ira de la CEDB. La sanción individual más importante fue para el entrenador de porteros del Lyon, Antonio Ferreira, a quien se vio abalanzarse sobre Guendouzi en el momento álgido del enfrentamiento. Ferreira ha sido suspendido cinco partidos por «agresión grave», con dos de esos encuentros en suspenso durante un periodo de prueba de un año.
El Lyon también se enfrentó a una serie de multas relacionadas con la gestión de su estadio y el comportamiento de sus aficionados durante el acalorado play-off. La CEDB decidió «multar al Olympique Lyonnais con 48.000 € por lanzamiento de objetos, 5.500 € por encendido de fuegos artificiales, 5.000 € por disturbios del público y 50.000 € por violación de las normas generales y fundamentales de conducta».
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La defensa de Guendouzi no convence a la UEFA
La gravedad de estas sanciones llega después de que Guendouzi intentara restar importancia al incidente en el inmediato desenlace. Hablando con los medios poco después del partido, el centrocampista insistió en que sus gestos hacia el público del Lyon eran «solo una broma» y una parte habitual del ambiente competitivo del juego.
El informe oficial destacó que el comportamiento del francés fue más allá de los límites aceptables de la rivalidad deportiva. Los incidentes se produjeron después de que el Fenerbahce asegurara su plaza en el torneo principal, tras un empate 1-1 en la ida y una dramática victoria por 2-1 en Francia para cerrar la eliminatoria del play-off en el global.
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