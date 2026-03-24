«Solo alguien sin sangre en las venas no sentiría la presión»: Italia tiembla ante la próxima catástrofe nuclear

La elección del estadio para el partido contra Irlanda del Norte pone de manifiesto el gran nerviosismo que se respira. El equipo de Gattuso no jugará en los grandes estadios de Roma o Milán, no; es en la pequeña Bérgamo donde se pretende mantener vivas las esperanzas. «En un estadio más grande, con entre 50 000 y 60 000 espectadores», podría surgir «después de un rato» el descontento entre los tifosi de las gradas «si las cosas no salen bien», afirma Gattuso: «En Bérgamo, en mi primer partido como entrenador, nos aplaudieron en el descanso, aunque el marcador estaba 0-0».

Un 0-0 al final no bastaría a Italia contra Irlanda del Norte; solo con una victoria se llegaría el 31 de marzo a una «final» contra el ganador del partido entre Gales y Bosnia y Herzegovina. Y solo el ganador de ese partido viajará entonces en verano al Mundial XXL y jugará allí en el Grupo B contra el coanfitrión Canadá, Catar y Suiza. «Tenemos que volver a participar en un Mundial a toda costa», declaró el exjugador del Bayern Luca Toni en DAZN. Y precisamente ahora algunos jugadores están lesionados; el delantero Federico Chiesa —campeón de Europa en 2021— será baja segura.

Pero, de todos modos, hasta el pitido inicial, a Gattuso no se le exigirá tanto como estratega, sino más bien como psicólogo. «Los chicos tienen que relajarse», dice el técnico de 48 años; en esta situación de presión, lo importante es agudizar los sentidos: «Tenemos que mantener la cabeza fría y reconocer el peligro. Nuestro punto débil es que a menudo no lo vemos». Y por eso toda Italia vuelve a temblar ante el Mundial.