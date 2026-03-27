¡Solo 65 minutos de partido! Alexander Zverev sigue los pasos de Jannik Sinner y se clasifica rápidamente para las semifinales de Miami

«Simplemente me he sentido muy bien», declaró Zverev, que celebró su cuarta victoria consecutiva contra Cerundolo: «Llevo todo el año diciendo que intento jugar de forma más agresiva. Tengo la sensación de que hoy ha salido a la perfección».

Con esta victoria, el campeón olímpico de Tokio alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales tanto en Indian Wells como en Miami en la misma temporada. El duelo contra Sinner, que venció por 6-2 y 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe (n.º 19), supone ahora «la prueba más dura», afirmó Zverev: «Tengo muchas ganas de que llegue. Me siento bastante bien, espero que siga así».