Slot: «Paris Enrique no te da ninguna oportunidad... y esta es la postura de Isaac»

En cuanto al partido contra el París Saint-Germain, Slot explicó: «No podemos comparar al París Saint-Germain con el Manchester City al cien por cien, porque cuando dominamos el juego y mantuvimos la posesión durante los primeros 35 minutos, eso también se debió a que el City se mantuvo mejor en sus posiciones y no nos presionó con tanta intensidad».

Y añadió: «En cambio, el París Saint-Germain ha demostrado en las últimas temporadas, desde que Luis Enrique se hizo cargo del equipo, que no te da ninguna oportunidad de hacer un juego de posesión con facilidad. La presión es constante durante todo el partido».

Y añadió: «Lo positivo es que este año hemos adquirido mucha experiencia a la hora de lidiar con los contratiempos, gracias a todos los reveses que hemos sufrido esta temporada».

Y señaló: «Creo que cuando juegas los cuartos de final de la Champions, no importa mucho en qué punto de la temporada te encuentres —ya sea que sigas en la FA Cup, en la Copa de la Liga o incluso en la liga nacional—, siempre es un momento especial. No podemos subestimar en absoluto unos cuartos de final de la Liga de Campeones, sobre todo si nos enfrentamos al campeón de Europa, que se mereció con creces el título la temporada pasada y que está rindiendo a un nivel magnífico también esta temporada».

Y explicó: «No me centro mucho en nuestra situación en la temporada. Solo me centro en el reto en sí, que es un reto fantástico, porque en el fútbol, a veces es bonito tener una segunda oportunidad. En la vida en general, es bonito tener una segunda oportunidad».

Y continuó: «Como he dicho, el Manchester City y el París Saint-Germain están muy igualados, dada la calidad de sus jugadores y su estilo de juego. Por lo tanto, es otra oportunidad para demostrar que no somos el equipo que fuimos durante los veinte minutos que preferimos olvidar en el Etihad, sino el equipo con el que jugamos en los primeros treinta y cinco minutos».

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