Slot desvela su futuro en el Liverpool... y responde a las protestas de la afición

Arne Slot, técnico del Liverpool, resaltó la importancia del partido de mañana contra el Fulham en Anfield, correspondiente a la 32.ª jornada de la Premier League.

En la rueda de prensa previa, afirmó: «El Fulham tiene un entrenador que lleva mucho tiempo al frente del equipo y eso se nota en el campo, porque mantienen el mismo grupo de jugadores desde que llegué».

Jugamos contra ellos en casa la temporada pasada y nos expulsaron; fue uno de nuestros mejores partidos pese a ir por detrás dos veces. Quizá ese partido resuma gran parte de nuestra temporada, ya que no tiene sentido que no lográramos la victoria, sobre todo después de marcar el gol de la ventaja en el minuto 90+4. ¿Cuántas veces se puede marcar en ese momento y acabar perdiendo el partido?».

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Y continuó: «Lo positivo del partido contra el París Saint-Germain es que enfrentamos al campeón de Europa pese a no estar en nuestra mejor noche; en solo cuatro o cinco días podemos demostrar que podemos competir mejor. Este partido nos mostró que, si queremos seguir creciendo, debemos mantener ese nivel en la Champions de forma constante».

Y continuó diciendo: «Queremos estar en la Liga de Campeones la próxima temporada para demostrar nuestra capacidad de rendir mejor, y para lograrlo debemos mejorar nuestro nivel en la Premier League. No todos nuestros jugadores son capaces de disputar otro partido intenso en pocos días, así que ya veremos qué resultados dan las decisiones sobre la alineación».

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