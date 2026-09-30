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Slaven Bilic carga contra una Croacia «sin agresividad» tras la dura derrota ante España
La falta de agresividad frustra a Bilic
El seleccionador de Croacia realizó una dura valoración de la actuación de su equipo tras su contundente derrota a manos de España en Sevilla. Bilic se mostró visiblemente decepcionado por la manera en que se produjo la derrota, al sugerir que sus jugadores parecían sentirse intimidados por la ocasión y por la entidad de su rival. El exentrenador del West Ham señaló que, aunque la plantilla está atravesando una fase de transición, la falta de espíritu competitivo mostrada sobre el terreno de juego era inaceptable para una nación con la orgullosa historia futbolística de Croacia.
«Una noche difícil para nosotros. Estuvimos mal en todos los sentidos, estamos decepcionados. Podemos encontrar alguna excusa en el hecho de que es España, la campeona del mundo, y de que nuestro equipo es nuevo, pero no podemos jugar con una falta de agresividad así, como si estuviéramos aquí solo para celebrar que ganaron el Mundial. No podemos venir aquí solo para formar parte de la celebración. Eso no somos nosotros», declaró Bilic.
- AFP
Problemas defensivos y destellos individuales
El partido empezó de forma desastrosa para la Vatreni, que se vio por detrás en el marcador casi de inmediato. A pesar de un breve momento de esperanza cuando logró meterse de nuevo en el partido, los errores defensivos acabaron siendo su perdición. Bilic destacó la incapacidad de mantener la disciplina en momentos clave, especialmente a la hora de defender las jugadas a balón parado y ante la presión sostenida aplicada por el equipo de Luis de la Fuente. La zaga croata tuvo problemas para contener la fluidez de movimientos de los atacantes españoles durante toda la noche.
"Podemos encontrar muchas excusas. Cuando encajas un gol en el primer minuto contra los campeones del mundo, necesitas unos minutos para recuperarte. Empatamos y, cuando necesitábamos fuerza, calma e inteligencia para desactivarles, encajamos otro gol a balón parado, y quizá debería haber sido al revés", añadió Bilic.
"Eso demuestra que jugamos mal, especialmente en defensa. Nuestra defensa no funcionó. Pero siempre hay algo positivo. A veces conseguimos superar su presión con Kovacic y Perisic, e individualmente podemos encontrar algunas cosas buenas. Beljo jugó bien, no solo por el gol".
Baño de realidad para la nueva generación
El proyecto de reconstrucción de Bilic recibió un importante baño de realidad en Sevilla. Aunque el entrenador sigue confiando en la calidad técnica de los jugadores que ha elegido, admitió que la ejecución durante el partido estuvo muy lejos de lo que se exige al máximo nivel. La diferencia entre ambos equipos fue evidente no solo en el marcador, sino también en la ejecución táctica y la intensidad física. El técnico subrayó que el potencial del grupo debe ir acompañado de una mentalidad más fuerte sobre el campo.
«Hemos formado este equipo por una razón. Sobre el papel, los chicos que jugaron esta noche lo tienen todo, pero mostramos muy poco», dijo.
- Getty Images Sport
Choque crucial del sábado
Tras su derrota ante España, Croacia centra ahora su atención en un duelo crucial este sábado contra Inglaterra, en el que ambos equipos están empatados a tres puntos y persiguen a una poderosa selección española que actualmente lidera el grupo con seis. Con España preparada para recibir a Chequia el sábado antes de viajar para medirse a Croacia el próximo martes, este próximo choque entre el equipo de Bilic e Inglaterra tiene una enorme importancia para ambas naciones en su intento de mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Una victoria de Croacia no solo reactivaría su campaña tras el tropiezo contra España, sino que también le permitiría superar a Inglaterra en la clasificación antes de volver a enfrentarse al líder del grupo la próxima semana.
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