El seleccionador de Croacia realizó una dura valoración de la actuación de su equipo tras su contundente derrota a manos de España en Sevilla. Bilic se mostró visiblemente decepcionado por la manera en que se produjo la derrota, al sugerir que sus jugadores parecían sentirse intimidados por la ocasión y por la entidad de su rival. El exentrenador del West Ham señaló que, aunque la plantilla está atravesando una fase de transición, la falta de espíritu competitivo mostrada sobre el terreno de juego era inaceptable para una nación con la orgullosa historia futbolística de Croacia.

«Una noche difícil para nosotros. Estuvimos mal en todos los sentidos, estamos decepcionados. Podemos encontrar alguna excusa en el hecho de que es España, la campeona del mundo, y de que nuestro equipo es nuevo, pero no podemos jugar con una falta de agresividad así, como si estuviéramos aquí solo para celebrar que ganaron el Mundial. No podemos venir aquí solo para formar parte de la celebración. Eso no somos nosotros», declaró Bilic.