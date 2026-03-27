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Sky Sport - Nápoles: enfrentamiento total con Lukaku: si no regresa a Italia antes del martes, será excluido de la plantilla

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R. Lukaku

El delantero belga sigue entrenando con su fisioterapeuta de confianza; el club está furioso

El enfrentamiento entre el Nápoles y Romelu Lukaku es total, y lo que se está produciendo en estas horas es una ruptura a todos los niveles. Según informa Sky Sport, el delantero belga tampoco se ha presentado esta mañana en el centro de entrenamiento de Castelvolturno para reanudar la preparación habitual de cara al partido contra el Milan del próximo 6 de abril, y el club azzurro está dispuesto a tomar medidas drásticas.


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  • MEDIACIÓN FRACASADA

    De forma unilateral, el jugador nacido en 1993 —que en los últimos días había sido excluido de los dos amistosos contra Estados Unidos y México debido a un evidente retraso en su preparación física— ha decidido quedarse en Bélgica para continuar con su preparador físico personal el proceso de recuperación y realizar un trabajo específico con el fin de volver en las mejores condiciones posibles de cara al final de la temporada. Una decisión que no se ha acordado ni con Antonio Conte, ni con los miembros del cuerpo técnico del Nápoles y mucho menos con la directiva, hasta tal punto que en las últimas horas se ha producido un intento de mediación entre el entorno del jugador y el director deportivo Giovanni Manna.

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  • MEDIDAS INMINENTES

    Un intento que no ha supuesto ningún avance, teniendo en cuenta que Lukaku ha preferido quedarse en Bélgica para entrenar y que llevará al Nápoles a tomar medidas de inmediato. Además de la posibilidad de una multa cuantiosa, según informa Sky Sport, a Romelu Lukaku le espera la exclusión de la plantilla del primer equipo si no regresa a Italia antes del martes. Una medida contundente para intentar dar un giro a este conflicto o, en caso contrario, la explosión definitiva de un caso que solo podrá resolverse con una separación al final de la temporada. A pesar de tener un contrato hasta junio de 2027, que garantiza a Lukaku un salario de 6,5 millones de euros netos más bonificaciones.

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