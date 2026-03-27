Sky Sport - Nápoles: enfrentamiento total con Lukaku: si no regresa a Italia antes del martes, será excluido de la plantilla

De forma unilateral, el jugador nacido en 1993 —que en los últimos días había sido excluido de los dos amistosos contra Estados Unidos y México debido a un evidente retraso en su preparación física— ha decidido quedarse en Bélgica para continuar con su preparador físico personal el proceso de recuperación y realizar un trabajo específico con el fin de volver en las mejores condiciones posibles de cara al final de la temporada. Una decisión que no se ha acordado ni con Antonio Conte, ni con los miembros del cuerpo técnico del Nápoles y mucho menos con la directiva, hasta tal punto que en las últimas horas se ha producido un intento de mediación entre el entorno del jugador y el director deportivo Giovanni Manna.