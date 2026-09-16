Sky es cada vez más la Casa de las competiciones de la UEFA para clubes y selecciones: no solo el espectáculo de los grandes duelos europeos en las noches de Copas, Sky Sport redobla su apuesta con los derechos de transmisión de la Eurocopa 2028, los European Qualifiers y la Nations League 2026-2027. En Sky y en streaming en NOW será, por tanto, posible vivir la emoción de los 51 partidos de la Eurocopa, 24 de ellos en exclusiva, que se disputarán entre el Reino Unido y la República de Irlanda del 9 de junio al 9 de julio de 2028.
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Sky adquiere los derechos de la Eurocopa 2028 de la UEFA, la Nations League y los Clasificatorios para la Eurocopa
«Estamos orgullosos de anunciar este nuevo acuerdo —las palabras de Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment de Sky—, que enriquece aún más la oferta europea de la Casa del Deporte y confirma a Sky como socio premium de la UEFA. Para quien, como Sky, es la casa de las grandes estrellas del fútbol europeo, la Nations League, los European Qualifiers y la Euro 2028 son un escenario fundamental para contar el talento y las actuaciones de estos superhéroes. Pero esta adquisición también significa creer en el camino hacia la reconquista, por parte del fútbol italiano, de su lugar continental o global; acompañar al público en el descubrimiento de los jugadores que, vistiendo la camiseta de Italia, tienen la tarea de restaurar el honor del fútbol italiano de selecciones. Un relato que da continuidad a la decisión de que Sky Sport sea el lugar en el que las camisetas de Italia, de todas las disciplinas, sean protagonistas. Un nuevo compromiso con nuestros abonados, que podrán seguir disfrutando de un ecosistema editorial único, capaz de unir deporte, entretenimiento, información y producciones originales».
Con el sello de Sky Sport para un relato editorial de todos los eventos en directo, además del análisis diario garantizado por estudios, programas y especiales, con enviados a todos los campos, grandes talentos en los comentarios y el equipo de periodistas al completo. En la Casa del Deporte será posible seguir los mejores partidos entre las selecciones extranjeras en la fase de grupos de la Nations League 2026/2027, que arrancará el próximo 24 de septiembre, además de todos los encuentros, incluidos los que eventualmente dispute Italia, de la Nations League Finals prevista para junio de 2027. En Sky también estarán los mejores encuentros de las selecciones extranjeras en la fase de grupos y en los playoffs de las Clasificatorias para la Euro 2028, junto con los principales amistosos internacionales de preparación para la Eurocopa. Para completar la cobertura, los highlights de todos los partidos.
Máximo compromiso de Sky Sport también con la nueva selección italiana de Roberto Mancini, que apunta a volver a Wembley, donde triunfó con Italia en 2021 en una edición memorable, también contada por Sky, y donde se disputarán 8 partidos del torneo de 2028, incluidas las semifinales y la final. También esta vez, la cobertura acompañará a Italia a través del modelo de narración “always on” que distingue a Sky Sport: enviados siempre junto a la selección durante la concentración, en Coverciano y en los desplazamientos europeos, cobertura constante durante toda la jornada, previa y postpartido en directo con todas las entrevistas, los comentarios y las imágenes de los partidos de la selección en la Nations League y de las Qualifiers, siempre con estudios dedicados antes y después de cada encuentro. La innovación tecnológica que desde siempre distingue la experiencia de Sky Sport estará siempre en el centro de la cobertura, con una experiencia de visionado siempre al máximo nivel, herramientas avanzadas de análisis, producciones de vanguardia y modalidades de consumo cada vez más evolucionadas y atractivas.
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