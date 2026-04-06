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«Siuuu»: el aspirante a la Copa del Mundo de Portugal explica cómo afrontará el dilema de la celebración de Cristiano Ronaldo si es convocado por Roberto Martínez para formar parte de la plantilla junto a CR7
Reconocimiento de Portugal para el líder de los Hearts
Braga se ha convertido en el centro de todas las conversaciones en Portugal tras su sensacional rendimiento en Tynecastle, y el delantero del Hearts admite que la posibilidad de jugar junto a Ronaldo ha superado sus expectativas más optimistas. Desde que llegó procedente del Aalesund noruego el verano pasado, el delantero ha sido toda una revelación bajo las órdenes de Derek McInnes, sumando 16 goles y seis asistencias en todas las competiciones para liderar una auténtica carrera por el título escocés. El impacto del delantero en Edimburgo ha llamado la atención de los ojeadores de la selección nacional en su país, lo que le ha situado en el punto de mira para una plaza en la convocatoria de Martínez de cara al Mundial.
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El dilema de la celebración de Ronaldo
Un tema de conversación que rodea a Braga es su uso de la emblemática celebración del «Siuuu», que popularizó su ídolo, Ronaldo. Si ambos llegaran a compartir el campo con la selección nacional, Braga es muy consciente de que quizá tenga que ceder el protagonismo a la superestrella del Al-Nassr. «Tendré que hablar con el jefe sobre eso», bromeó Braga cuando le preguntaron por el posible conflicto entre ambas celebraciones, según Edinburgh News. «Hablaré con él, pero probablemente no. ¡Allí él es el protagonista!
Es alguien a quien todos los niños de Portugal admiraban y sigo pensando que admiran mucho a Ronaldo porque es una inspiración. Se ha hablado de mi nombre, pero todo es cosa de mis agentes. Yo solo intento concentrarme todo lo que puedo aquí.
«Por supuesto, es bueno sentir que el entrenador sabe quién eres y todo lo demás. Es algo con lo que nunca había soñado y el simple hecho de estar en esa posición es increíble... Creo que, en cierto modo, fue bueno para mí no ser conocido en Portugal antes de venir al Hearts. Aquí me reconocían un poco, pero en Portugal nadie sabía mucho de mí. Gracias a Dios ahora se habla de mí y también se ha hablado de la selección nacional. Estoy muy contento con eso».
A la caza de la historia con McInnes
El Hearts lucha actualmente por convertirse en el primer equipo que no pertenece al Old Firm en ganar el título desde el Aberdeen de Sir Alex Ferguson en 1985. La presión de liderar la Premiership escocesa es enorme, pero la estrella portuguesa está aceptando el reto ahora que la temporada llega a su punto álgido.
«Estamos haciendo algo que no se había hecho en mucho tiempo y estamos haciendo algo especial», añadió Braga. «Si no estamos preparados ahora, no creo que lo estemos nunca. Contamos con muchas personalidades destacadas y todo el mundo está disfrutando de lo que estamos viviendo en el Hearts. Así que solo tenemos que animarnos unos a otros para dar un poco más, ser más exigentes sobre el terreno de juego. Sabemos que somos líderes y no podemos huir de eso».
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Un tropiezo dramático en Livingston
La absoluta concentración del Hearts en el título se vio sometida a una dura prueba este fin de semana, durante un frenético empate a 2-2 a domicilio ante el Livingston. Braga volvió a demostrar su valía al marcar de cabeza a bocajarro al comienzo de la segunda parte, poniendo a los Jambos por delante 2-1 después de que Lawrence Shankland hubiera neutralizado el temprano gol inicial de Stevie May para los locales. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que el Livingston respondió rápidamente por medio de Lewis Smith para asegurarse el reparto de puntos. El tenso encuentro concluyó con el Hearts defendiendo desesperadamente su punto tras quedarse con diez hombres tras una tarjeta roja a Marc Leonard en los últimos minutos. A pesar de los puntos perdidos en un ambiente de gran presión, el equipo de McInnes acabó manteniendo su preciada ventaja en lo más alto de la Premiership, con un punto de ventaja sobre el Rangers.