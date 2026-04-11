Al anunciarse la alineación del BVB para el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen del sábado por la tarde, el nombre de Schlotterbeck provocó aplausos y silbidos desde las gradas.
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«Situación muy delicada»: los aficionados del BVB abuchean a Nico Schlotterbeck tras la renovación de su contrato
Al parecer, la decisión responde a las condiciones de la renovación del internacional de 26 años. El viernes, el Borussia Dortmund anunció que, tras arduas negociaciones, Schlotterbeck amplió su contrato de 2027 a 2031. Sin embargo, el acuerdo incluiría una cláusula de rescisión ya válida para este verano con ciertos clubes. En ese caso, la indemnización por traspaso fijada oscilaría entre 50 y 60 millones de euros.
El nuevo director deportivo del Dortmund, Ole Book, rehusó comentar los detalles antes del partido contra el Bayer y declaró a Sky: «Es muy importante que Nico haya mostrado su deseo de quedarse y haya renovado». Como ya se ha dicho, no hablaremos de detalles del contrato. Y así seguirá siendo, porque tenemos una relación de confianza muy sólida con el jugador. Hemos tenido conversaciones muy buenas y profundas, y estoy completamente seguro de que Nico quiere quedarse con nosotros durante mucho tiempo».
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Hamann sobre Schlotterbeck: «Es evidente que le gustaría irse a otro sitio»
El experto Sami Khedira comentó en DAZN sobre los silbidos a Schlotterbeck: «La cláusula que le permite marcharse antes no es lo peor; lo peor es que sea efectiva este verano». El campeón del mundo de 2014 añadió: «Si renuevas y te vas tres meses después, a nadie le gusta, y menos en un entorno tan emotivo como Dortmund. Por eso están enfadados y lo expresan».
Para calmar los ánimos, Khedira destaca la importancia de «la comunicación». Schlotterbeck es «un tipo estupendo y un futbolista magnífico», y no debe «presentarse al exjugador del Friburgo bajo una luz equivocada que genere un ambiente negativo en las próximas semanas y meses».
El experto de Sky, Dietmar Hamann, fue crítico: «Firmó el contrato porque ahora no tiene club. Es obvio que quiere irse a un equipo donde tenga más opciones de ganar la liga o la Champions. No entiendo por qué Dortmund acepta que se active una cláusula de rescisión tan solo tres meses o diez semanas después de firmar el contrato».
Antes de los silbidos, el exjugador ya había advertido: «Tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionan hoy los aficionados, porque toda esta situación me parece muy peligrosa, no solo para el jugador, sino también para el club».
Estadísticas de Nico Schlotterbeck en el BVB
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 156 10 18 26 3