Sir Jim Ratcliffe se pronuncia públicamente sobre Michael Carrick, y su reveladora respuesta podría suponer un GRAN impulso para las esperanzas del entrenador interino del Manchester United de conseguir el puesto de forma definitiva

En sus primeras declaraciones públicas sobre Carrick desde su nombramiento, Ratcliffe declaró a Sky Sports News: «Está haciendo un trabajo excelente, sí, sin duda alguna».

Bajo su dirección, el United ha sumado más puntos en los últimos ocho partidos que cualquier otro equipo de la división. El técnico de 44 años parece haber encontrado la fórmula ganadora que eludió a sus predecesores, aunque el club se mantiene cauteloso a la hora de asumir compromisos a largo plazo.