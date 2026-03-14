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Sir Jim Ratcliffe se pronuncia públicamente sobre Michael Carrick, y su reveladora respuesta podría suponer un GRAN impulso para las esperanzas del entrenador interino del Manchester United de conseguir el puesto de forma definitiva
Ratcliffe, impresionado por el impacto de Carrick
En sus primeras declaraciones públicas sobre Carrick desde su nombramiento, Ratcliffe declaró a Sky Sports News: «Está haciendo un trabajo excelente, sí, sin duda alguna».
Bajo su dirección, el United ha sumado más puntos en los últimos ocho partidos que cualquier otro equipo de la división. El técnico de 44 años parece haber encontrado la fórmula ganadora que eludió a sus predecesores, aunque el club se mantiene cauteloso a la hora de asumir compromisos a largo plazo.
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La cuestión del empleo fijo
El resurgimiento del United ha dado lugar a peticiones para que Carrick sea nombrado entrenador a tiempo completo, pero Ratcliffe se apresuró a descartar una confirmación inmediata. Cuando se le preguntó si el entrenador interino se quedaría de forma permanente, se limitó a responder: «No, no voy a entrar en eso».
Sin embargo, Ratcliffe reconoció la importancia de clasificarse para las competiciones europeas y afirmó: «Está claro que estamos pensando en eso [la clasificación para la Liga de Campeones], pero aún quedan siete u ocho partidos por disputar, así que todavía queda un tiempo».
Aprender de los errores del pasado
Las dudas se deben al deseo de acertar con el próximo fichaje tras los fracasos anteriores. Ratcliffe renovó a Erik ten Hag en 2024 tras la victoria del United en la final de la FA Cup contra el Manchester City, solo para despedirlo meses después. Del mismo modo, se mantuvo la confianza en Rubén Amorim a pesar de que el equipo quedó en 15.ª posición y perdió la final de la Europa League. Ratcliffe esperaba darle al entrenador portugués tres años, pero fue despedido en enero tras solo 14 meses. INEOS está ahora decidido a evitar otro costoso cambio de rumbo durante este crucial periodo de transición.
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El último obstáculo de la Liga de Campeones
Si Carrick logra clasificar al United para la Liga de Campeones, sus argumentos a favor de quedarse serán innegables. Los aficionados creen que un entrenador que conozca a fondo el funcionamiento del club es la clave para poner fin al ciclo de inestabilidad. Aunque la directiva mantiene el silencio, la calificación de «excelente» sugiere que Carrick va en cabeza. Las próximas semanas determinarán si esta chispa temporal puede convertirse en una solución a largo plazo en Old Trafford.
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