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Sir Jim Ratcliffe exige que se ponga en venta al jugador del Manchester United, valorado en 51 millones de libras, tras ver en directo su pésima actuación ante el Leeds
Ratcliffe pierde la paciencia tras la sorpresa en Old Trafford
INEOS acelera su reforma en Old Trafford: Ratcliffe quiere reducir la plantilla del Manchester United. Tras la derrota 2-1 ante el Leeds, el propietario habría marcado a Ugarte como transferible, según The Athletic.
Ratcliffe, presente en el palco de Old Trafford, consideró que el rendimiento del equipo no justificaba los 51 millones de libras (69 millones de dólares) invertidos. Según fuentes, el magnate quedó tan poco impresionado que ya instruyó al área de fichajes a escuchar ofertas por el jugador en cuanto se abra el mercado de verano.
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El consejo de administración decide incluir en la lista una inversión de 51 millones de libras
Las expectativas eran altísimas cuando los Red Devils pagaron una cuantiosa suma por Ugarte al París Saint-Germain en 2024, pero parece que se le ha acabado el tiempo. A pesar de algunos destellos de talento, ha brillado por su ausencia la regularidad necesaria para destacar en el centro del campo del United.
Su mal partido contra el Leeds fue el último de una racha de actuaciones decepcionantes, lo que ha llevado a parte de la afición a hablar de una tendencia preocupante cuando es titular. Según informes internos, ese encuentro fue la gota que colmó el vaso para la directiva. En Old Trafford se impone la exigencia de responsabilidad total: actuaciones como la de la semana pasada tendrán consecuencias inmediatas y duraderas.
Se prevé una reestructuración drástica para la era de INEOS
INEOS prepara una renovación este verano y esta medida sería la primera de muchas. Al prescindir de los jugadores que no se han adaptado, el United liberará presupuesto para fichajes que encajen con su visión de una plantilla más rápida y resistente.
Vender a futbolistas de alto salario y bajo rendimiento permitirá reajustar la estructura salarial y reinvertir los ingresos en talentos con más ganas de crecer con el equipo. Se mencionan nombres como Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton) y Adam Wharton (Crystal Palace).
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El United busca refuerzos para el centro del campo
El Manchester United busca un mediocampista más dinámico para la temporada 2026-27. Ugarte podría jugar los últimos partidos, pero su futuro parece estar lejos de Old Trafford; el Galatasaray lo sigue de cerca.
Los Red Devils luchan por un puesto en la Liga de Campeones, y Ratcliffe analizará cada partido para definir sus planes de verano.