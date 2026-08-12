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Sir Jim Ratcliffe bloquea el «embarazoso» traspaso de Marcus Rashford a SEIS clubes mientras la estrella busca salir del Manchester United
Ratcliffe pone límites a los acuerdos nacionales
Ratcliffe, copropietario del United, ha intervenido para evitar que Rashford se una este verano a un rival de la Premier League, según The Mirror. El delantero de 28 años ha regresado a Carrington para la pretemporada tras una cesión en el Barcelona, pero su futuro a largo plazo en Old Trafford sigue siendo increíblemente sombrío. Aunque se dice que Ratcliffe está deseando sacar a Rashford de la masa salarial del club, no tiene intención de reforzar a rivales directos en el ámbito nacional autorizando un traspaso a equipos como Arsenal, Manchester City o Liverpool
Las restricciones no se limitan a los traspasos permanentes, ya que también se dice que Ratcliffe ha rechazado consultas de cesión de clubes como Chelsea, Aston Villa y Tottenham Hotspur. El temor dentro de la directiva del United es que Rashford pueda resultar decisivo para ayudar a un rival a asegurarse una plaza en la Champions League, un escenario que sería visto como «vergonzoso» por la cúpula del club.
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El desaire del Barcelona y la llegada de Anthony Gordon
Rashford pasó la pasada temporada cedido en el Barcelona, donde logró reencontrarse con parte de su mejor versión, con 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos. A pesar de este resurgir, el gigante catalán optó por no hacer permanente la operación y, en su lugar, desembolsó 69 millones de libras (80 millones de euros) para fichar al extremo del Newcastle Anthony Gordon, eligiendo no activar su opción de compra de 26 millones de libras (30 millones de euros) por el delantero del Manchester United.
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha descartado desde entonces un regreso del inglés, citando la compleja situación financiera y de plantilla del club. Flick habló muy bien del delantero y declaró: "No sabes qué pasa con los jugadores que están cedidos, nuestra situación no es fácil para eso. Pero aprecio trabajar con él. Es un jugador fantástico y una persona fantástica. Creo también que el equipo le echa de menos, yo le echaré de menos, pero así es la vida, esto es lo que tenemos que aceptar".
Conversaciones con Carrick y punto muerto en la negociación del contrato
Tras su regreso del parón por el Mundial, Rashford ha viajado a Dublín para incorporarse al resto de la plantilla del United de cara a su amistoso de pretemporada contra el Leeds United. Sin embargo, su presencia en el grupo parece ser temporal. El delantero tiene la intención de mantener una reunión decisiva con el entrenador Michael Carrick después del próximo amistoso del equipo contra el AC Milan en Polonia, y se entiende que el jugador de 28 años prefiere una ruptura limpia con Old Trafford para continuar la revitalización de su carrera en otro lugar.
La situación se complica aún más por la duración de su contrato actual, que se extiende hasta 2028. Rashford tiene la sartén por el mango para quedarse en el club durante los 24 meses restantes de su contrato y marcharse como agente libre, una perspectiva que supondría una pérdida económica significativa para el United.
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¿Qué será lo próximo para Rashford?
Para Rashford, el foco inmediato sigue estando en su futuro individual y en si un peso pesado europeo dará un paso al frente para ofrecerle una vía de escape de Mánchester. Tras haber sido bloqueado para seguir en la Premier League, el delantero puede verse obligado a mirar hacia Italia, Alemania o Francia para encontrar un club dispuesto a satisfacer la tasación del United y sus exigencias salariales.
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